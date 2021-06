Lilibet : L’astrologue de Diana dit que Lili sera une « star » et plus qu’un match pour Archie | Royale | Nouvelles

in

Elle a également prédit que bébé Lili aurait un caractère affirmé et pourrait dominer son frère aîné, Archie. Debbie Frank a commencé à travailler avec Diana en 1989 et est restée une bonne amie jusqu’à sa mort tragique en 1997. Elle est renommée dans son domaine et a travaillé avec de nombreux grands médias britanniques.

Mme Frank fait également de fréquentes apparitions dans l’émission Steve Wright Show de BBC 2.

L’astrologue a déclaré au magazine People que Lili aurait une personnalité extravertie et extravertie.

Elle a expliqué: “Elle va être super bavarde et engageante en tant que personnalité.

“Avec le signe royal du Lion montant comme le prince Charles, Camilla et Kate, elle a la présence personnelle pour être une star à part entière.”

Le duc et la duchesse de Sussex ont choisi Diana comme deuxième prénom de Lili, en hommage à la mère décédée de Harry.

Mme Frank voit Lili partager une grande partie de l’intelligence émotionnelle que sa grand-mère paternelle avait l’habitude d’avoir et développer un côté attentionné de sa nature.

La duchesse de Sussex a donné naissance à Lilibet Diana Mountbatten-Windsor le vendredi 4 juin à 11h40 au Santa Barbara Cottage Hospital de Santa Barbara, en Californie.

Le couple royal a annoncé publiquement sa naissance dimanche, en publiant une déclaration sur son site Web Archewell.

Ils ont remercié leurs fans pour leur soutien et ont déclaré que Lili était “plus que ce que nous aurions pu imaginer”.