Lillard choisit l’entraîneur des Blazers : “Je veux Jason Kidd”

La première partie de l’actualité était un secret de polichinelle après l’élimination, la cinquième en sept ans, des Portland Trail Blazers au premier tour des playoffs : Terry Stotts quitte le banc de la franchise de l’Oregon, où il était entraîneur-chef depuis 2012. Le 7 août de la même année, les Blazers signent Stotts, un spécialiste offensif de l’organigramme de Rick Carlisle à Dallas. Moins de deux mois plus tôt, le 28 juin, ils avaient choisi Damian Lillard avec le n°6 au repêchage. La décision est donc importante : Stotts a été, jusqu’à présent, le seul entraîneur de Lillard en NBA. Et il a mené l’équipe aux séries éliminatoires huit fois au cours de ces neuf saisons, les huit dernières d’affilée, mais il n’a franchi le premier tour que trois fois. Son plafond est la finale de l’Ouest 2019, dans laquelle les Warriors ont balayé les Blazers (4-0) malgré le fait que Kevin Durant n’ait pas été blessé.

Stotts, un bon entraîneur qui ne semblait plus capable de faire franchir la dernière marche compétitive aux Blazers, repart avec le deuxième pire pourcentage de victoires en séries parmi les entraîneurs avec au moins 50 matchs menés en séries éliminatoires pour le titre: 23-44, 34,3% qui n’a fait qu’empirer Mike Fratello : 32,3% (20-42).

En phase régulière, il est le deuxième entraîneur le plus titré des Blazers après le légendaire Jack Ramsay, un temple de la renommée qui a fait les Blazers champions en 1977. Mais ce fut une saison charnière après l’élimination dans la bulle, où les Lakers ont débordé. ( 4-1) à une équipe dirigée par Damian Lillard, dont l’héroïsme n’a pas suffi pour aller plus loin. Le meneur a reconnu qu’il avait demandé à ses cadres de tout mettre en œuvre, et les Blazers ont tenté de réparer la 27e défense de la NBA avec l’arrivée de Derrick Jones et d’un Robert Covington pour qui ils ont remporté les deux premiers tours du repêchage. Mais la défense a été encore pire (29e), les blessures ont encore fait beaucoup de dégâts, CJ McCollum n’a pas été bien en playoffs, la rotation a été très courte… et l’héroïsme offensif de Lillard n’a pas suffi. Encore une fois: le destin de Stotts a été écrit lorsque les Nuggets ont terminé les Blazers malgré l’absence de leur zone arrière de départ, Jamal Murray-Will Barton.

La deuxième phase de la nouvelle est survenue lorsqu’il a été divulgué que Lillard aurait le droit, la voix et le vote de superstar pour choisir le nouvel entraîneur. Le plus surprenant, c’est que son choix n’a pas été divulgué ni révélé par les journalistes : le meneur a ouvertement dit qu’il voulait que son nouvel entraîneur soit Jason Kidd. Sans précédent et une exclusivité de Chris Haynes de Yahoo : “La personne qu’il aime est Jason Kidd”, dit Lillard, littéralement. Le lien est évident : Kidd est devenu l’un des meilleurs meneurs de l’histoire après avoir grandi à Oakland, comme Lillard. Kidd fait désormais partie du staff technique des Lakers et est l’assistant de Frank Vogel, avec qui il a remporté le titre en 2020. Après avoir géré les Nets et les Bucks sans grand succès, LA est satisfait de sa capacité à communiquer avec les joueurs, apporter de nouvelles idées. et motiver l’équipe. C’est ce que dit Haynes, qui se souvient qu’ESPN met sur la liste des contrats à terme des Blazers pour Jeff Van Gundy, Mike D’Antoni, Juwan Howard et Chauncey Billups, un autre fan de Lillard.

En tout cas, si le franchise player s’est exprimé, il est difficile pour les Blazers de ne pas l’écouter. Et plus dans une situation délicate, chaque fois que la patience de Lillard passe un nouveau test. Star de la vieille école, qui n’a montré aucun intérêt à changer de décor, à aller sur un grand marché ou à rencontrer d’autres mégastars dans une super équipe, il est évident que Lillard pèse, à 30 ans, l’incapacité de son équipe à être contesté avec des chevrons à l’anneau. Après le match 6 contre les Nuggtes, Lillard l’a clairement fait savoir dans un post Instagram que la patience est finie (« Jusqu’à quand ? »). Il l’a fait après une série dans laquelle il a récolté en moyenne 34,3 points et 10,2 passes décisives. par match, en plus de ce cinquième affrontement historique dans lequel il a ajouté 12 triples pour 55 points et forcé une prolongation après l’autre… jusqu’à ce qu’il perde. Cette réunion était, en fait, une métaphore parfaite pour le projet de Terry Stotts à la tête des Blazers, une équipe avec beaucoup de battage médiatique, de nombreux faits saillants et d’innombrables expositions qui en sont restées là.… et rien de plus.