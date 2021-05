Lillard dirige une douche à 3 points sur Denver

L’un après l’autre et après l’autre. Jusqu’à 40 tentatives et 19 coups sûrs à distance. As sur la table dès la première seconde par Portland Trail Balzers, une de ces équipes aux vertus et défauts très marqués: elle a une capacité de score redoutable et une arène défensive d’une fiabilité douteuse. Aujourd’hui, une carte gagnante face à quelques Nuggets qui ont porté le poids du match jusqu’au milieu du troisième quart-temps, sous la direction de Facundo Campazzo, avec la direction de Nikola Jokic et l’effervescence demandée de Michael Porter Jr.; mais ils ont fini par s’effondrer comme du sucre dans le dernier quart-temps (109-123), avec une dernière tentative de rébellion, mais épuisés devant une persistance rivale qui est venue égaler le score à dix fois. Damian Lillard commandait, comme on l’attendait de lui, mais accompagné de CJ McCollum, un fidèle écuyer, Anfernee Simons et Carmelo Anthony. Cinq, trois, quatre et quatre triples respectivement. 16 des 19 totaux et auteurs d’une différence de 24 points par rapport au périmètre qui a fait la différence. Il a plu dans un Denver qui, ironiquement, s’est asséché.

Ceux de Michael Malone ont un défi majeur à relever. Avec l’arrivée d’Aaron Gordon, il n’y a pas si longtemps, ils se sont positionnés comme l’un des prétendants au titre; puis, cruellement, ils ont vu une grande partie de l’illusion s’estomper avec la blessure d’un Jamal Murray aujourd’hui, agissant pratiquement comme entraîneur adjoint. Désormais, en attendant de récupérer plus de troupes, comme Will Barton, ils doivent se battre avec plus de boue qu’auparavant, avec la délicatesse réservée à un grand homme, à ce Serbe qui vise MVP, et qu’aujourd’hui, avec ses 34 points et 16 rebonds, a une fois de plus montré pourquoi; mais d’une manière inoffensive. Ce n’était pas une grande partie du temps, Denver menant par pas moins de neuf points au troisième quart; mais il est tombé dans le piège. Ils ont essayé de jouer ce que Portland proposait et ils ont jeté, ils ont beaucoup jeté de loin, mais aussi avec beaucoup moins de succès: 11 sur 36 (30,6%) contre le brillant rival 47,5%. Pendant ce temps, et jusqu’au décollage final, par le travail et la grâce de ce joueur qui a rebaptisé Clutch Time, il est descendu dans la boue.

Parce qu’il y avait des coups partout. Un blocage par Aaron Gordon (16 + 8) un peu plus de deux minutes avant la pause était la dernière action pour tirer un marqueur qui résistait aux distances (57-51). Un triplé de Lillard, avec Campazzo au sol en conséquence, a renvoyé le jeu sur son chemin, sur celui des contrepoids constants., à celle d’une série qui, comme toutes jusqu’ici, promet des émotions fortes; bien qu’aujourd’hui ils se soient échappés. Porter Jr., avec une rectification et une résolution à la table, a tenté de les mettre sur cette première nuit (98-102), rétablissant l’ordre naturel des choses après une fin de troisième quart-temps et un début de dernière qui avait permis Portland pour récolter son plus gros avantage du jeu, 12 points. Après le travail de confinement tout au long du match, cependant, est venue l’explosion, qui a laissé Lillard à 34 points et 13 passes (15 au troisième quart)., McCollum à 21 + 6 + 3, Carmelo à 18 + 3 ou Nurkic à 16 + 12. Trop. Même pour les 59 points combinés de Jokic et Porter (25 + 9).

Lillard danse, Campazzo se rend et Carmelo se rachète

Au milieu de la bataille, le Facu (8 + 3 + 5) désespérait de quiconque pouvait désespérer. Cela a été noté. A la fin du troisième quart-temps, Robert Covington est porté disparu, presque dans le logo, pour tenter de s’en débarrasser; avant, une multitude de grimaces de la part d’un Lillard qui, dans le dernier quart-temps, a récidivé après un braquage de l’Argentin qui a permis une transition rapide au moment le plus chaud. Là, cependant, Damian est Damian et danse avec qui que ce soit. Immédiatement, il a répondu par un triplé douloureux après avoir surmonté une défense insecte sur miel, patelle (103-113). Campazzo, qui a commencé le match avec un triple, une aide et un vol, a pris deux fautes très tôt, comme une prédiction de tout ce qui précède.

L’énergie du Cordoue est infinie, mais pas suffisante pour cela. C’est le sacrifice, le travail et la persévérance; mais, avec le passage des matchs, la confiance et le besoin collectif, aussi ce showtime qu’exige l’idiosyncrasie de la meilleure ligue du monde. En début de seconde période, triple et double passes pour la galerie, pour celle qui, dans la compilation de fin de saison régulière, lui doit trois des dix premiers. Le premier, à partir des 45 degrés du périmètre et à accoupler par Michael Porter Jr., coupant vers le compagnon; le second, pour Gordon, sans regarder, avec plusieurs rivaux couvrant la ligne de passe et avec la même fin (73-64). Murray, du banc, a mis des lunettes imaginaires pour voir cet espace.

Encore une fois, tirage stérile, éphémère et fugace contre certains Blazzers qui sont restés plus longtemps en arrière sur le tableau de bord, mais toujours cachés de la proximité. Jusqu’à la dernière fente. Auparavant, Carmelo, avec un affichage sans fin de mouvements à l’ancienne, avait déjà mis en garde à ce sujet, donnant le premier quart (30-35) à son équipe au milieu du mirage dominant de Denver. Il continue dans sa rédemption particulière, fruit d’une star qui s’est estompée après, justement, avoir conduit les Nuggets, il y a quelques années, à souscrire aux playoffs et, plus tard, aux New York Knicks jusqu’aux derniers jusqu’aux actuels. Donc, il portait le numéro 15; maintenant ce même numéro repose sur le dos de Jokic. Lundi, une autre occasion de l’affirmer.