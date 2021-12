Lillard et Jokic s’exhibent dans les victoires des Blazers et des Nuggets

Aucune des deux équipes ne répond aux attentes et se trouve dans une situation dangereuse en termes de résultats, mais le talent a toujours lieu. C’est ainsi qu’ils l’ont tant démontré Damien Lillard, dans le triomphe 125-116 de Portland Trail Blazers sur Charlotte frelons, Quoi Nikola Jokic, dans la victoire de pépites de Denver sur faucons d’Atlanta par 115-133. Le meneur a ajouté 43 points et 8 passes décisives dans le meilleur match de la saison pour lui, tandis que l’avant-centre serbe a mené son équipe avec 20 points et 10 rebonds.

