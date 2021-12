Lillard : « Je suis très frustré de perdre autant de matchs »

On parle beaucoup de la possibilité que Damien Lillard abandonner la discipline de Portland Trail Blazers À travers quelques transferts et déclarations comme ceux qu’il a faits, montrant clairement à quel point il est désespéré en raison de la mauvaise dérive compétitive de l’équipe, ils n’apaisent pas le Rumeurs NBA autour de lui. « Nous avons un nouveau style et je dois montrer mon engagement pour cela, peu importe ce que j’en pense. Je dois avoir un comportement exemplaire en tant que leader, mais c’est vrai que je suis frustré par les pertes et par mon niveau. Cependant, ça ne veut pas dire que je suis amer avec mes collègues et que je cherche à partir. Je ne suis pas comme ça », a-t-il commenté sur Hoopshype.

Share