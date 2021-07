Lillard mène un réarmement moral des États-Unis

28/07/2021

Après la tempête de la défaite contre la France, le calme est revenu aux États-Unis. Damian Lillard (21 points, 7 triplés en seulement 13 tentatives) Il a été le barreur qui a conduit l’équipe américaine à un réarmement moral contre la faible équipe iranienne (120-66) pour apaiser les doutes de sa première à Tokyo 2020.

Les États-Unis devaient non seulement gagner, mais aussi convaincre. Leur défaite dimanche face à la France (83-76), un jalon qui n’était plus arrivé aux JO depuis les demi-finales d’Athènes en 2004 lorsqu’elles s’étaient inclinées face à l’Argentine, avait ouvert un robinet au niveau de l’équipe et interpellé leur entraîneur, Gregg Popovich, qui a déjà échoué à la Coupe du monde 2019 en Chine avec une septième place, même s’il avait alors une équipe pire.

L’équipe américaine s’est améliorée lors de sa deuxième rencontre olympique, même si c’était contre une équipe faible comme l’Iranien, vingt-troisième du classement mondial FIBA, sous le regard bienveillant de plusieurs de ses compatriotes de l’équipe féminine américaine qui se trouvaient dans les tribunes de la Saitama Super Arena après s’être affrontées hier lors de leurs débuts face au Nigeria (72-81).

Avec Lillard, ils brillaient Devin Booker (16 points et 5 rebonds, Khris Middleton (10) et Kevin Durant (10 et 5), dans un match où il y avait des minutes pour tout le monde, y compris Jerami Grant, qui n’a pas fait ses débuts contre la France.

La « Team USA » est arrivée au match avec sa combinaison. Lillard, inattaquable à 6,75 mètres, a réalisé trois triples de ses cinq premiers, et Adebayo a dominé la peinture. Ils ont réglé les problèmes avec le géant iranien Hamed Haddadi le défendant avec le « petit » Jrue Holiday, et ont même circulé couramment pour leur première différence, scellée par un triple de Durant (23-12, min. 7).

Les plans des Nord-Américains ont marché avec 28-12 qui ont clôturé le premier quart-temps, et encore mieux avec 38-15 dans les deux premières minutes du deuxième qui ont contraint l’entraîneur iranien Mehran Shahintab à récupérer le géant Haddadi, qui a terminé avec 15 points et 6 rebonds. Sur la base de triplés de Holiday, de plus en plus importants dans le schéma de Popovich, et de deux d’affilée de Zach LaVine, ils ont fait taire leur menace (47-17, min. 14).

L’Iranien Navid Rezaeifar, une nuisance inattendue avec une capacité de tir exceptionnelle qui a marqué trois 3 points et un but sans raté presque de suite, a donné l’air frais aux Perses, mais encore une fois la poupée inspirée de Lillard avec trois triplés pratiquement consécutifs (Au total il a marqué 6 sur 11 en première mi-temps, avec une précision impressionnante de 55%), pour se rendre aux vestiaires avec 18 points dans son casier et le duel plus que décidé : 60-30.

La seconde mi-temps était l’heure des mérites. Devin Booker, avec plusieurs paniers et certains vol de ballon, a montré qu’il était prêt à contribuer après la défaite en finale NBA avec les Suns ; Khris Middleton, après un anneau et de nombreux kilomètres aux jambes, a offert des minutes de qualité avec 8 points dans un troisième quart-temps en terminant 82-43.

Le dernier quart était pratiquement une procédure pour donner des minutes au jeune Keldon Johnson et établir le score final, un xx-xx qui donne de l’air à l’équipe nord-américaine disputée. La République tchèque de Tomas Satoransky les attend samedi (21h00 locales, 14h00 CET), et ils sont contraints de s’imposer pour ne pas compliquer leur accès aux quarts de finale.

– Fiche technique:

120 – États-Unis (28 + 32 + 22 + 38): Lillard (21), Holiday (8), Booker (16), Durant (10), Adebayo (6) -les cinq de départ-, Middleton (10), Grant (4), Green (5), LaVine (13) , Tatum (14), McGee (9) et Johnson (4).

66 – Iran (12 + 18 + 13 + 23): Bahrami (2), Yakhchali (6), Jamshidi (14), Kazemi (5), Haddadi (15) -les cinq titulaires-, Darvapanah (8), Rezaeifar (12), Geramipoor, Hassanzadeh (4), Jalalpoor, Rostampour et Vahedi.

Arbitres : Antonio Conde (ESP), Yohan Rosso (FRA) et Andreia Silva (BRA). Sans éliminé.

Incidents : match de la deuxième journée du groupe A du tournoi de basket-ball masculin des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, disputé à la Saitama Super Arena, sans spectateurs en raison des mesures sanitaires contre la pandémie de coronavirus.