Lillard secoue la NBA – AS.com

Presque tous les yeux de la NBA sont rivés sur les séries éliminatoires, mais une partie importante garde un œil sur Portland. Damian Lillard est le coupable. Après l’élimination des Blazers au premier tour de la phase finale, le franchisé a déjà fait savoir sur ses réseaux sociaux que ça n’allait pas être n’importe quel été dans l’Oregon. “Jusqu’à quand ?”, s’est-il demandé sur son compte Instagram. Une déclaration énigmatique, mais facile à lire entre les lignes. Toute patience a une limite et la base est proche de trouver la sienne. Damian est un homme d’équipe, une de ces mentalités qui, dans la NBA d’aujourd’hui, sont en danger d’extinction. Un potentiel One Club Man. Il veut inscrire son nom dans l’histoire, mais il veut le faire avec des coordonnées spatio-temporelles bien précises: les actuels, ceux de la ville qui l’a élu, déjà en 2012, à la sixième place de la Draft.

Pour Lillard, changer de décor serait une surprise majeure, mais de moins en moins. Selon le journaliste Jabari Young de NBC Sports, le joueur serait au courant des mouvements à faire par sa franchise pour décider de son avenir immédiat. De plus, il précise que sa source est une personne très proche de l’environnement de la base. Si l’information représente déjà un changement de paradigme, si elle devait aboutir cela signifierait un changement total dans la carte de la compétition américaine : Lillard, à lui seul, fait partie de ces joueurs qui modifient complètement les forces de la ligue.

Les Blazers ont huit saisons consécutives pour atteindre les séries éliminatoires, mais dans aucune d’entre elles, ils n’ont réussi à se qualifier pour la finale. En ce moment, le duel avec les Golden State Warriors, en 2019, pour décider du champion de l’Ouest a été son exploit maximum. En ce moment, l’échelon de l’équipe est devenu clair : dans cinq des campagnes, la franchise a perdu au premier tour de la phase finale. “Nous n’avons pas gagné de championnat, donc évidemment notre point actuel n’est pas assez bon”, a déclaré Lillard après l’élimination aux mains des Denver Nuggets. Dame a tout tenté, activement et passivement, mais n’a pas réussi à briser le plafond de verre d’une franchise dont le dernier et unique ring se situe en 1977, avec Maurice Lucas et Bill Walton. Dans cette dernière série, 55 points et 12 triples, le record absolu en playoffs, n’ont pas suffi pour gagner un match, pas l’égalité. Dans ce cinquième match, Lillard s’est senti plus seul que jamais et, apparemment, c’est le sentiment qui est resté dans son corps.

Les premiers changements sont déjà arrivés, mais attendez la suite. Juste un jour après avoir été éliminé, l’entraîneur de l’équipe, Terry Stotts, a dit au revoir à huit ans et demi sur le banc. Dans son remplaçant, désormais, se trouve l’une des plus grandes préoccupations de la star, qui a une nette préférence : Jason Kidd. Dans un acte pratiquement inédit, le franchise player l’a avoué au journaliste Chris Haynes (Yahoo). Stotts part avec le deuxième plus mauvais pourcentage de Portland en finale (23-44, 34,3%), derrière seulement Mike Fratello (32,3%), et Lillard veut rompre avec cette tendance. Les candidats pour pourvoir le poste sont pourtant nombreux et, pour le moment, ils ne portent pas le nom de Kidd, qu’il s’est lui-même chargé d’effacer. Selon Shams Charania (.), l’assistant des Clippers Chauncey Billups, les Nets Mike D’Antoni, les Spurs Becky Hammon, l’entraîneur des États-Unis Dawn Staley et le directeur des Spurs Brent Barry sont les options réelles. Les trois premiers semblent interviewer la franchise cette semaine.

Knicks, Heat et Clippers, à l’affût

Lillard a actuellement quatre saisons sur son contrat. Cette année, il a empoché 31 millions de dollars, un chiffre qui augmentera jusqu’à 54 millions en 2025, à la suite de la prolongation signée en 2019. Damian n’a pas l’intention de partir, comme il l’a clairement fait savoir en acceptant un tel lien, mais, comme le souligne Young, les prochains mouvements pourraient l’amener à changer ses plans et à forcer la situation. Le nouveau manager, la volonté des Blazers de payer la taxe de luxe, l’échange de pièces… tout sera pris en compte. Le meneur, qui aura 31 ans cet été, ne veut plus attendre pour couronner sa carrière, légendaire sur le plan individuel, mais orpheline de la gloire sur le plan collectif, le plus important. « Ne pas réussir au premier tour et voir notre saison se terminer à domicile est décevant. On verra ce qui se passera, je n’ai pas réfléchi plus avant”, a-t-il ajouté dans ses commentaires d’après-match.

Au milieu de tout cela, Marc Berman du New York Post fait ressortir les franchises qui se sont déjà intéressées à la situation du joueur. Selon le journaliste américain, les New York Knicks, Miami Heat et Los Angeles Clippers ont déjà appelé les Blazers pour s’enquérir de la possibilité d’un éventuel déménagement. Charania lui-même confirme l’existence de pourparlers, bien que sans révéler de noms : « Des sources disent que diverses équipes de la NBA, y compris celles des principaux marchés, surveillent déjà de manière intensive cette situation à Portland et comment elle se déroule pour chercher une opportunité de faire des offres commerciales », il fait remarquer. Stephen A. Smith, dans l’émission First Take d’ESPN, a porté le nombre à “six ou sept” équipes intéressées. Tout le monde va passer une période très difficile, mais pour l’instant, les simples rumeurs sont déjà d’actualité. C’est à Portland de les faire taire.