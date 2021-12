Lillard veut Ben Simmons

La crise des Blazers s’accentue. Ils ont six défaites lors des sept derniers matchs, Ils sont la pire défense de la NBA et Damian Lillard et CJ McCollum sont temporairement exclus du match.. La déconnexion avec Chauncey Billups est brutale, ils occupent la 10e place de la Conférence Ouest et le projet est en échec presque mat. Le changement de Terry Stotts n’a pas fonctionné et le sentiment est que l’impasse dans laquelle ils se trouvaient avec leur entraîneur est plus proche de la réalité qu’autre chose. L’effectif ne donne pas plus, le jeu collectif brille par son absence, Lillard a été mauvais quand il a été et la confiance que la situation est différente est maintenant inexistante.

Le truc c’est : y a-t-il une solution ? Apparemment, la situation est plus que compliquée. Billups a chargé ses joueurs et ils ne croient pas au récit ou au discours d’un entraîneur recrue qui peut faire de son temps sur les bancs de la NBA quelque chose d’éphémère. Après les 25 premiers matchs, l’équipe frise la gêne, enchaîne défaites sur défaites et ne semble pas voir le jour avec un effectif meilleur, joueur par joueur et par talent, que beaucoup de ceux devant et derrière eux. Et on a parlé d’un départ de Billups, d’un limogeage vers le haut pour occuper le poste de directeur général ou de certains ajustements qui ont inclus le départ de Neil Olshey des bureaux, un nouvel épisode des excès constants qui résonnent au sein de l’entité.

Au milieu de toute la sainete, certaines rumeurs ont réapparu. Et celui qui a sonné avec une grande force l’a dit (bien sûr) Shams Charania. Sam Amick en a également parlé. Et tout indique que Damian Lillard veut jouer avec Ben Simmons. Le meneur des Sixers est toujours ancré dans un problème insoluble avec sa franchise et, après avoir demandé le transfert sans succès cet été, s’est éloigné de la dynamique d’une équipe en colère contre lui, quelque chose de réciproque. Et sa sortie est difficile (ces 177 millions qu’il a signés en quatre ans y sont pour quelque chose)Mais les options de transfert autrefois improbables deviennent de plus en plus tangibles.

Les Blazers auraient offert à McCollum et un repêchage au premier tour en échange du meneur. L’accord pourrait également inclure Anfernee Simons et Nassir Little. Pour le moment, rien n’a été finalisé et il ne semble pas que cela se produira dans les prochaines heures, mais la rumeur sonne de plus en plus fort et répond aux souhaits de Lillard. Qu’en 20 matchs, rappelons-le, il n’est qu’à 21,5 points par match (son pire chiffre en sept ans), avec moins de 40 % de tirs sur le terrain et seulement 30 % de triples. Les pires numéros de tir de sa carrière. Et le tout dans la lignée d’une équipe à la dérive, qui ne trouve pas son identité. Pas ça, pas un cours qui les emmène ailleurs qu’au désastre. Nous verrons.