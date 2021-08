Lille à la recherche des trois premiers points

in

13/08/2021 à 21h00 CEST

Sport.es

Le champion en titre de Ligue 1 est déterminé à conserver le titre cette année. Cependant, dès la première journée, ils n’ont pas obtenu le résultat escompté, n’ayant pu aller au-delà du nul (3-3) face à Metz.

Les défenseurs de la compétition, assoiffés de victoire, chercheront à se racheter samedi contre Nice, au stade Pierre Mauroy, à 17h00.

De son côté, Nice a également débuté la saison par un nul, lors d’un 0-0 à domicile face à Reims. Le groupe de visiteurs, dirigé par Christophe Galtier, cherchera à prendre les trois premiers points de la saison et pourra également fêter un but.

Équilibre

Les résultats à domicile de Lille, entre les deux équipes, sont huit victoires, cinq défaites et neuf nuls pour les hôtes. Dans le même temps, la séquence des locaux est remarquable, qui a remporté deux matchs de suite à domicile contre Nice. La dernière fois que Lille et Nice se sont rencontrés dans ce tournoi, c’était en mai 2021 et le match s’est terminé sur un résultat 2-0 en faveur des hôtes, avec l’équipe dirigée par Jocelyn Gourvennec à la cinquième place du classement tout en étant, de son côté. , les visiteurs occupent la quinzième position de Ligue 1.

Alignements possiblesLille : Léo Jardim; Çelik, Fonte, Botman, Reinildo ; Timothée, Benjamin, Renato Sanches, Bamba ; Burak et Jonathan David.

Agréable: Benitez ; Atal, Todibo, Dante, Kamara ; Kluivert, Thuram, Pablo Rosario, Lucas Da Cunha ; Dolberg et Amine.

Temps: 17h00 heure espagnole.

Endroit: Stade Pierre Mauroy.

Arbitre: Jérôme Brisard.