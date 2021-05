Lille, championne de Ligue 1!

23/05/2021

Loi du 24/05/2021 à 00:38 CEST

Montpellier, Monaco … Et maintenant Lille. L’équipe de Galtier rompt avec l’hégémonie du PSG en France et montre au football qu’elle peut aussi être gagnée sans être l’équipe la plus puissante. Un bon entraîneur, un bon meneur, des joueurs talentueux qui croient en un projet et la mentalité nécessaire pour résister aux attaques rivales pendant 38 jours.

C’est ainsi que les «bulldogs» ont forgé le titre, qui ont dû le confirmer, oui, le dernier jour. Ils ont commencé comme favoris puisqu’ils dépendaient d’eux-mêmes face à Angers qui n’a rien joué … Et ils ont réglé le scrutin comme une véritable équipe championne. Victoria célèbre déjà un titre qui fait mal et de quelle manière dans le cœur des Parisiens.

Le PSG faisait de la Ligue 1 une obligation depuis si longtemps que maintenant, quand ils ne l’ont pas, ils la ratent. Un titre qu’ils attendaient et qui n’atteindra jamais les vitrines parisiennes. L’équipe de Pochettino a remporté son match contre Brest, mais la victoire de Lille les laisse avec le miel sur les lèvres.

Lille se sentit à nouveau championne de France dix ans plus tard, lorsque Hazard et compagnie remportèrent le titre de Ligue 1 lors de la saison 2010-2011.