Lille cherche le miracle du titre en espérant que le PSG glissera

16/05/2021

Act. À 10 h 33 CEST

Avec un budget quatre fois inférieur à celui du Paris Saint-Germain, Lille est sur le point d’achever son exploit et peut être sacré champion de la Ligue française ce dimanche au détriment de l’entité parisienne multimillionnaire dirigé par Neymar et Kylian Mbappé.

Un match nul ou une défaite du PSG contre Reims et une victoire de Lille contre Saint-Étienne feraient du club du nord de la France mathématiquement champion, qui conquerrait ainsi son quatrième titre de champion après ceux de 1946, 1954 et 2011.

Avec seulement six points en jeu, Lille en compte 79, trois de plus que le PSG (76) et cinq de plus que Monaco (74), dont les chances de soulever le trophée sont très faibles. Mais si le PSG gagne aujourd’hui, la décision restera pour le dernier jour. En cas d’égalité aux points, la différence de buts profiterait aux Parisiens, qui seraient champions.

Le cap de Lille ne serait pas anodin dans un championnat qui au cours de la dernière décennie a dominé le PSG, coïncidant avec l’achat du club par un fonds d’investissement du riche État pétrolier du Qatar.

À partir de la saison 2011-2012, Le PSG a remporté sept des neuf championnats en lice. Montpellier en 2012 et Monaco en 2017 ont été les seuls clubs à se faufiler dans la domination de la capitale.

L’architecte du miracle possible

L’un des principaux protagonistes du succès de Lille est son entraîneur, Christophe Galtier, 54 ans. Féroce défenseur de l’Olympique de Marseille et de Lille dans les années 80 et de Toulouse dans les années 90Galtier a passé près d’une décennie à bronzer en tant qu’entraîneur adjoint jusqu’à ce qu’en 2009, il saute sur le banc principal de Saint-Étienne, l’un des clubs légendaires de France.

Il y a passé sept bonnes saisons qui l’ont aidé à être embauché par Lille, en 2017. Une deuxième place de l’année académique 2018-2019 a été sa meilleure performance à ce jour, une réalisation qui l’a aidé à être considéré comme le meilleur entraîneur français en 2019, selon France Football.

Travailleur infatigable, méticuleux et bon manager de groupe, Galtier s’est appuyé sur des joueurs qui étaient à l’origine de retour dans le football. (L’attaquant turc Burak Yilmaz, 35 ans, ou le centre portugais José Fonte, 37 ans).

Pour le match d’aujourd’hui, l’entraîneur, caractérisé par sa voix grave et ses phrases courtes, échappe à toute forme de pression supplémentaire. “Je ne veux pas faire de mots, c’est un match définitif pour (se qualifier pour les ‘Champions’), alors on verra ce qui se passera. Ce match n’est pas décisif pour le titre ”, a déclaré Galter lors d’une conférence de presse.

De l’autre côté de la barrière, le PSG brûle une de ses dernières cartouches pour ne pas terminer le parcours avec seulement le titre mineur de Super Coupe, car ce serait un échec retentissant pour une entité qui gère un budget de 600 millions d’euros par an.

Eliminé en demi-finale de Ligue des champions par Manchester City, il a encore des options en Ligue, où il dépend d’un glissement de Lille, et en Coupe de France, dans lequel Monaco sera mesuré mercredi prochain.

ALIGNEMENTS PROBABLES

LILLE VS SAINT-ÉTIENNE

Lille: Maignan; Celik, José Fonte, Botman, Reinildo; Luiz Araujo, Xeka, Soumaré, Bamba; J. David, Yilmaz.

Saint-Étienne: Vert; Debuchy, Moukoudi, Cissé, Trauco; Nordin, Camara, Neyou Noupa, Bouanga; Abi, Kharzi.

Arbitre: Jerome Brisard.

Heure: 21h00.

PSG CONTRE REIMS

PSG: Navas; Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Murs, Danilo; Di María, Neymar, Mbappé; Icardi.

Reims: Rajkovic; Foket, Faes, Abdelhamid, Konan; Moreto Cassama; Mbuku, Munetsi, Chavalerin, Cafaro; Jour.

Arbitre: Clément Turpin.

Heure: 21h00.