Lille OSC a battu l’OGC Nice 2-0 à domicile

01/05/2021 à 23:07 CEST

le Lille a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 2-0 contre lui Agréable ce samedi dans le Stade Pierre Mauroy. le Lille OSC est venu avec l’intention de récolter une autre victoire après avoir remporté à l’extérieur par un score de 2-3 à Olympique de Lyon. Concernant l’équipe visiteuse, le OGC Nice Il est venu de battre 3-1 à domicile à Montpellier lors du dernier match organisé. Après le match, l’équipe locale est restée à la tête de la Ligue 1, tandis que le Agréable classé neuvième à la fin du match.

La rencontre a commencé de manière positive pour lui Lille OSC, qui a créé le lumineux grâce à un peu de Burak Yilmaz à 13 minutes, concluant la première mi-temps avec un score de 1-0.

En seconde période, l’équipe lillois a marqué un but, ce qui a augmenté son décompte par rapport à son adversaire avec un but de Zeki Celik à 56 minutes, terminant ainsi le match avec un score final de 2-0.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Lille OSC a donné accès à Yusuf yazici, Jonathan Ikone, Xeka Oui Domagoj Bradaric pour Burak Yilmaz, Luiz araujo, Boubakary Soumare Oui Jonathan David, Pendant ce temps, il OGC Nice a donné accès à Flavius ​​daniliuc, Andy Pelmard Oui Stanley N`Soki pour Rony Lopes, Youcef Atal Oui Hassane Kamara.

Au cours des 90 minutes de la réunion, cinq cartes au total ont été vues. Par le Lille l’arbitre sanctionné par le jaune pour Zeki Celik Oui Xeka, tandis que dans l’équipe Nizardo, il a averti Alexis Claude Maurice Oui Jordan Lotomba et avec du rouge à Jordan Lotomba (2 jaunes).

Avec 76 points, le Lille OSC de Christophe Galtier continue en tant que leader de la Ligue 1, occupant une place d’accès à la Ligue des champions, tandis que l’équipe dirigée par Adrian Ursea il a été placé à la neuvième place avec 46 points.

L’équipe qui a disputé le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le Racing de Lens, Pendant ce temps, il OGC Nice jouera contre lui Brest.

Fiche techniqueLille OSC:Walter Benítez, Jordan Lotomba, William Saliba, Jean-Clair Todibo, Hassane Kamara, Youcef Atal, Hicham Boudaoui, Alexis Claude Maurice, Morgan Schneiderlin, Rony Lopes et Kasper DolbergOGC Nice:Mike Maignan, Zeki Celik, José Fonte, Sven Botman, Reinildo Mandava, Jonathan Bamba, Boubakary Soumare, Benjamin Andre, Luiz Araujo, Burak Yilmaz et Jonathan DavidStade:Stade Pierre MauroyButs:Burak Yilmaz (1-0, min.13) et Zeki Celik (2-0, min.56)