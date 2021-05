Lille OSC défend la tête face à l’OGC Nice

30/04/2021 à 21:02 CEST

Samedi prochain à 21h00, il aura lieu au Stade Pierre Mauroy le duel entre Lille et le Agréable lors de la trente-cinquième journée de Ligue 1.

le Lille OSC arrive avec impatience à la trente-cinquième journée après avoir remporté à domicile par un score de 2-3 à Olympique de Lyon dans le Parc Olympique Lyonnais, avec tant de Burak Yilmaz Oui Jonathan David. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté 21 des 34 matches disputés à ce jour, avec 57 buts pour et 22 contre.

Du côté des visiteurs, le OGC Nice a réussi à vaincre le Montpellier 3-1 lors de leur dernier match de la compétition, avec des buts de Alexis Claude Maurice, Hicham Boudaoui Oui Jean-Clair Todibo, alors il espère répéter le marqueur, maintenant dans le stade de la Lille OSC. Avant ce match, le OGC Nice ils avaient remporté 13 des 34 matchs disputés en Ligue 1 cette saison, avec 44 buts pour et 45 contre.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Lille OSC il a gagné neuf fois, il a été battu deux fois et il a fait match nul six fois en 17 matchs disputés jusqu’à présent, on ne pourra donc pas savoir quel sera son destin dans ce match, mais il devra se battre pour gagner. Aux sorties, le OGC Nice Il a un bilan de sept victoires, six défaites et quatre nuls en 17 matchs joués, c’est donc un rival assez fort à l’extérieur que les locaux devront affronter.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés auparavant au stade de Lille OSCEn fait, les chiffres montrent cinq défaites et neuf nuls pour les hôtes. Aussi, les locaux ont un total de trois matchs d’affilée sans perdre contre ce rival de Ligue 1. La dernière fois qu’ils ont joué le Lille et le Agréable Dans cette compétition, c’était en octobre 2020 et le match s’est terminé par un match nul 1-1.

Si l’on analyse la situation de ces équipes dans le tableau de qualification de Ligue 1, on peut voir qu’avant le match, le Lille OSC est en avance sur le OGC Nice avec une différence de 27 points. le Lille OSC Jusqu’à présent, il a accumulé un total de 73 points dans son casier qui lui ont permis d’atteindre le leadership actuel de la Ligue 1. De leur côté, les visiteurs sont en neuvième position avec 46 points.