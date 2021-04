Lille OSC défend son avance face à l’Olympique de Lyon

24/04/2021 à 21:01 CEST

le Lyon reçoit ce dimanche à 21h00 la visite du Lille dans le Parc Olympique Lyonnais lors de leur trente-quatrième match de Ligue 1.

le Olympique de Lyon affronte avec optimisme le match de la trente-quatrième journée pour canaliser une séquence de victoires après avoir remporté les deux derniers matchs contre le FC Nantes hors de son champ et contre lui SCO Angers dans leur stade par 1-2 et 3-0, respectivement. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté 19 des 33 matchs disputés jusqu’à présent et cumulent un chiffre de 32 buts concédés contre 65 en faveur.

Du côté des visiteurs, le Lille OSC a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre le Montpellier lors de son dernier match, il essaiera donc de continuer à ajouter des points à son tableau de bord devant le Olympique de Lyon. Sur les 33 matchs qu’il a disputés dans cette saison de Ligue 1, le Lille OSC Il en a remporté 20 avec un bilan de 54 buts contre 20 encaissés.

En termes de performances à domicile, le Olympique de Lyon Il a un bilan de 10 victoires, trois défaites et trois nuls en 16 matchs disputés à domicile, ce qui montre qu’il perd des points à domicile, donnant aux visiteurs l’espoir d’obtenir des résultats positifs. Dans le rôle de visiteur, le Lille OSC a fait match nul quatre fois en 16 matchs joués, de sorte que le Olympique de Lyon Vous devrez affronter un adversaire compliqué habitué à marquer des points loin de chez vous.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés dans le Parc Olympique Lyonnais et le bilan est de six défaites et 11 nuls en faveur de la Olympique de Lyon. À son tour, l’équipe visiteuse accumule six matchs d’affilée sans perdre à l’extérieur contre Lyon. Le dernier match entre Lyon et le Lille Dans cette compétition, elle s’est jouée en novembre 2020 et s’est soldée par un match nul (1-1).

Si l’on analyse la situation de ces équipes dans le classement de la Ligue 1, on peut voir qu’entre le Olympique de Lyon et le Lille OSC il y a une différence de trois points. L’équipe de Rudi Garcia Il arrive au match en quatrième position et avec 67 points avant le match. Pour sa part, Lille OSC Jusqu’à présent, il a accumulé un total de 70 points qui lui ont permis d’atteindre la direction actuelle de la Ligue 1.