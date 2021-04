Lille OSC défend son avance face au FC Metz

08/04/2021 à 21:02 CEST

Vendredi prochain à 21h00 se jouera le match de la trente-deuxième journée de Ligue 1, dans lequel nous verrons la dispute de la victoire Metz et à Lille dans le Stade Saint Symphorien.

le FC Metz visages voulant récupérer des points dans le match qui correspond au trente-deuxième jour après avoir perdu le dernier match contre le AS Monaco par un score de 4-0. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté 11 des 31 matchs disputés à ce jour, avec une séquence de 36 buts en faveur et 36 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Lille OSC a été imposé à Paris S. Germain 0-1 lors de leur dernier match de la compétition, avec un but de Jonathan David, il a donc l’intention de maintenir sa séquence de victoires dans le stade de la FC Metz. À ce jour, sur les 31 matchs joués par le Lille OSC en Ligue 1, il en a remporté 19 avec un chiffre de 51 buts pour et 19 contre.

En se concentrant sur la performance de l’équipe à domicile, le FC Metz Il a gagné cinq fois, a été battu six fois et a fait match nul quatre fois en 15 matchs disputés jusqu’à présent, ce qui montre qu’il perd des points dans son fief, donnant aux visiteurs l’espoir d’obtenir des résultats positifs. À la maison, le Lille OSC ils ont gagné 10 fois, perdu une fois et fait match nul quatre fois au cours de leurs 15 matches, ce qui en fait un adversaire assez fort à l’extérieur que les locaux doivent affronter.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au domicile de FC MetzEn fait, les chiffres montrent sept défaites et quatre nuls pour l’équipe à domicile. Le dernier match auquel ils ont joué Metz et le Lille dans ce tournoi, il a eu lieu en septembre 2020 et s’est terminé sur un résultat 1-0 en faveur des visiteurs.

En analysant leur position dans le classement de la Ligue 1, on constate que les visiteurs sont en avance sur leur rival avec une différence de 24 points. Les locaux viennent à la réunion en neuvième position et avec 42 points dans le casier. Pour sa part, Lille OSC Il a 66 points qui lui ont permis d’atteindre le leadership actuel de la compétition.