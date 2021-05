Lille OSC et AS Saint Etienne ne trouvent pas le but et se partagent les points (0-0)

16/05/2021 à 23:06 CEST

Le match joué ce dimanche dans le Stade Pierre Mauroy et qui a fait face au Lille et à Saint Etienne il s’est terminé par un match nul sans but entre les deux prétendants. le Lille OSC il a abordé le match avec optimisme après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Racing de Lens à la maison (0-3) et l’autre devant OGC Nice dans son fief (2-0) et pour le moment il avait une séquence de trois victoires consécutives. De la part de l’équipe visiteuse, le AS Saint Etienne a remporté ses deux derniers matches de compétition contre lui Olympique de Marseille dans son stade et le Montpellier à l’extérieur, 1-0 et 1-2 respectivement. Après le résultat obtenu, l’équipe locale est restée leader de la Ligue 1, tandis que le Saint Etienne Il était classé onzième à la fin du match.

Pendant la première moitié du match, aucun des joueurs n’a marqué de but, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau de bord n’a pas bougé du 0-0 initial.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en seconde période, le match s’est donc terminé 0-0.

Pendant le match, les deux entraîneurs ont épuisé tous leurs changements. Par le Lille ils sont entrés du banc Jonathan Ikone, Renato Sanches, Xeka, Yusuf yazici Oui Domagoj Bradaric remplacer Luiz araujo, Jonathan Bamba, Benjamin André, Jonathan David Oui Reinildo Mandava, tandis que les changements par le Saint Etienne Ils étaient Adil Aouchiche, Charles Abi, Lucas Gourna Douath, Aimen moueffek Oui Zaydou Youssouf, qui est entré par Romain Hamouma, Arnaud Nordin, Wahbi khazri, Mathieu debuchy Oui Neyou Yvan.

L’arbitre a montré trois cartons jaunes, l’un d’eux au Lille (Benjamin André) et deux à Saint Etienne (Neyou Yvan Oui Wahbi khazri).

Avec 80 points, le Lille OSC de Christophe Galtier continue en tant que leader de la compétition, au lieu d’accès à la Ligue des champions, tandis que l’équipe dirigée par Claude Puel il s’est classé onzième avec 46 points.

Le lendemain, l’équipe lillois jouera à l’extérieur contre SCO Angers, Pendant ce temps, il AS Saint Etienne cherchera la victoire à domicile contre lui Dijon FCO.

Fiche techniqueLille OSC:Etienne Green, Mathieu Debuchy, Sadio Sow, Thimothee Kolodzieczak, Miguel Trauco, Arnaud Nordin, Mahdi Camara, Neyou Yvan, Denis Bouanga, Wahbi Khazri et Romain HamoumaAS Saint Etienne:Mike Maignan, Zeki Celik, José Fonte, Sven Botman, Reinildo Mandava, Luiz Araujo, Benjamin Andre, Boubakary Soumare, Jonathan Bamba, Burak Yilmaz et Jonathan DavidStade:Stade Pierre MauroyButs:0-0