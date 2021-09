Lille OSC gagne 1-2 dans le fief du Racing Strasbourg

25/09/2021 à 21:02 CEST

Les Lille joué et gagné 1-2 le match de samedi dernier dans le Stade de la Meinau. Les Course de Strasbourg il est arrivé au match avec le moral renforcé après avoir remporté les deux derniers matchs de la compétition. Le plus récent était contre Course de Lens à la maison (0-1) et l’autre avant FC Metz à domicile (3-0). En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Lille OSC il a remporté dans son stade 2-1 son dernier match dans la compétition contre le Stade de Reims. Grâce à ce résultat, l’équipe lillois est huitième, tandis que la Strasbourg est dixième à la fin du match.

La rencontre a commencé de manière positive pour l’équipe lillois, qui a créé le lumineux avec un peu de Jonathan David à la 23e minute, terminant la première mi-temps sur le score de 0-1.

En deuxième mi-temps est venu le but de l’équipe visiteuse, qui a augmenté son nombre de buts par rapport à son adversaire grâce à un autre but sur penalty de Jonathan David, réalisant ainsi un doublé à la 57e minute. L’équipe strasbourgeoise a réduit l’écart grâce à un but de Ibrahima Sissoko à 75 minutes, clôturant ainsi la confrontation avec un résultat final de 1-2.

Dans le chapitre sur les changements, les acteurs de la Strasbourg qui sont entrés dans le jeu étaient Frédéric guilbert, Ibrahima Sissoko, Ludovic ajorque et Majeed waris remplacement Alexandre djiku, Jean-Eudes Aholou, Kevin Gameiro et Dimitri Lienard, tandis que les changements dans le Lille Ils étaient Gabriel Gudmundsson, Tiago Djalo, Yusuf Yazici et Amadou Mvom Onana, qui est entré pour remplacer ange gomes, Zeki Celik, Jonathan Ikoné et Jonathan David.

Au cours des 90 minutes du match, un total de neuf cartes ont été montrées. Les Strasbourg a dû faire face à la sanction de Habib Diallo, Alexandre djiku, Maxime Le Marchand et Ludovic ajorque avec un carton jaune et l’expulsion de Adrien Thomas d’un carton rouge, tandis que les visiteurs ont subi la sanction de Ivo Grbic, Tiago Djalo, Xeka et Reinildo Mandava.

Avec ce résultat, le Strasbourg obtient 10 points et le Lille il monte à 11 points.

Le lendemain le Course de Strasbourg jouera contre lui Montpellier loin de chez soi et le Lille OSC jouera son match contre lui Olympique de Marseille dans son fief.

Fiche techniqueCourse de Strasbourg :Matz Sels, Dimitri Lienard (Majeed Waris, min.82), Gerzino Nyamsi, Maxime Le Marchand, Alexander Djiku (Frédéric Guilbert, min.58), Anthony Caci, Jean-Eudes Aholou (Ibrahima Sissoko, min.58), Adrien Thomasson , Jeanricner Bellegarde, Habib Diallo et Kevin Gameiro (Ludovic Ajorque, min.59)CSO lilloise :Ivo Grbic, Zeki Celik (Tiago Djalo, min.63), Sven Botman, José Fonte, Reinildo Mandava, Tim Weah, Benjamin Andre, Xeka, Angel Gomes (Gabriel Gudmundsson, min.62), Jonathan David (Amadou Mvom Onana, min. .82) et Jonathan Ikone (Yusuf Yazici, min.74)Stade:Stade de la MeinauButs:Jonathan David (0-1, min. 23), Jonathan David (0-2, min. 57) et Ibrahima Sissoko (1-2, min. 75)