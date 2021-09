Lille OSC prend trois points après sa victoire 2-1 au Stade de Reims

22/09/2021 à 21:05 CEST

Les Lille gagné 2-1 contre Reims lors de la réunion qui s’est tenue ce mercredi au Stade Pierre Mauroy. Les Lille OSC Il a abordé le match avec l’intention de récupérer son score en championnat après avoir subi une défaite 1-0 lors du match précédent contre Course de Lens. Du côté de l’équipe visiteuse, le Stade de Reims a dû se contenter d’un nul contre le Lorient. Avec cette défaite, l’équipe de Reims a été placé en quinzième position après la fin du match, tandis que le Lille OSC est treizième.

Le match a commencé de manière positive pour l’équipe lillois, qui en a profité pour ouvrir le score grâce à un but de Jonathan David à la minute 31. Plus tard, il a marqué le Lille OSC, qui a accru les écarts en portant le score à 2-0 avec un but de Benjamin André au bord de la fin, en 43, clôturant ainsi la première période avec un 2-0 à la lumière.

Après la mi-temps du match, en seconde mi-temps est venu le but pour lui Stade de Reims, qui a coupé les distances au tableau d’affichage avec un but depuis le point de penalty de Alexis Flips à la 74e minute, mettant ainsi fin à la confrontation avec le résultat de 2-1.

Le technicien de la Lille, Jocelyn gourvennec, a donné accès au champ à ange gomes, Domagoj Bradaric, Yusuf Yazici et Cheikh Niasse remplacement Tim weah, Gabriel Gudmundsson, Jonathan Ikoné et Amadou Mvom Onana, tandis que de la part du Reims, Oscar Garcia remplacé Hugo ekitike, Ilan Kebbal, Alexis Flips, N’Dri Philippe Koffi et Anastasios Donis pour Valon Berisha, Thomas Foket, Hugo ekitike, Nathanaël Mbuku et Mitchell van bergen.

L’arbitre du match a sorti trois cartons jaunes. Des deux équipes, Sven Botman et Yusuf Yazici de l’équipe locale et André Gravilon L’équipe visiteuse a reçu un carton jaune.

Avec ce résultat, le Lille il reste huit points et le Reims avec sept points.

Les équipes continueront à disputer leurs prochains matches de Ligue 1 : le Stade de Reims tentera de reprendre le chemin de la victoire lors de son prochain duel contre lui FC Nantes dans son stade, tandis que le Lille OSC jouera contre lui Course de Strasbourg en dehors de la maison.

Fiche techniqueCSO lilloise :Ivo Grbic, Zeki Celik, Sven Botman, José Fonte, Gabriel Gudmundsson (Domagoj Bradaric, min.75), Jonathan Ikone (Yusuf Yazici, min.75), Benjamin Andre, Amadou Mvom Onana (Cheikh Niasse, min.85), Tim Weah (Angel Gomes, min. 60), Burak Yilmaz et Jonathan DavidStade de Reims :Predrag Rajkovic, Thomas Foket (Ilan Kebbal, min.46), Yunis Abdelhamid, Andrew Gravilon, Wout Faes, Ghislain Konan, Azor Matusiwa, Valon Berisha (Hugo Ekitike, min.8), Marshall Munetsi, Mitchell Van Bergen (Anastasios Donis, min.76) et Nathanael Mbuku (N’Dri Philippe Koffi, min.67)Stade:Stade Pierre MauroyButs:Jonathan David (1-0, min. 31), Benjamin Andre (2-0, min. 43) et Alexis Flips (2-1, min. 74)