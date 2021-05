Lille OSC remporte la victoire après avoir battu le Racing de Lens 0-3

07/05/2021 à 23:06 CEST

le Lille a montré sa meilleure version après s’être battu à la maison à Lentille 0-3 pendant le match joué dans le Stade Bollaert-Delelis ce vendredi. le Racing de Lens est arrivé avec l’intention de revenir sur le chemin de la victoire après avoir subi une défaite 2-1 lors du match précédent contre Paris S. Germain. De la part de l’équipe visiteuse, le Lille OSC a remporté le OGC Nice dans son stade par 2-0 et auparavant, il l’a également fait à domicile, contre le Olympique de Lyon par 2-3. Après le résultat obtenu, l’ensemble des Lentille est sixième à la fin de la partie, tandis que le Lille continue en tant que leader de la Ligue 1.

La première partie du match a débuté de manière favorable pour l’équipe Lillois, qui a débuté au Stade Bollaert-Delelis avec un objectif de pénalité maximum de Burak Yilmaz quelques instants après le début du match, à la 4e minute. Lille OSC, qui a augmenté le score grâce à un autre Burak Yilmaz, complétant ainsi un doublé juste avant le coup de sifflet final, plus précisément à la 40e, terminant la première mi-temps par un 0-2 dans la lumière.

Après la mi-course du match, dans la deuxième période est venu le but de l’équipe visiteuse, qui a mis plus de terrain entre les deux avec un but de Jonathan David à 60 minutes, terminant le match avec un score final de 0-3.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc Ismael Boura, Florian Sotoca, Arnaud Kalimuendo, Tony Mauricio Oui David da costa remplacer Jonathan Clauss, Gael Kakuta, Ignatius Kpene Ganago, Cheick Oumar Doucoure Oui Seko Fofana, alors que les changements apportés par l’équipe visiteuse ont été Jonathan Ikone, Tim Weah, Yusuf yazici, Jérémie pied Oui Domagoj Bradaric, qui est entré par Luiz araujo, Jonathan David, Burak Yilmaz, Zeki Celik Oui Xeka.

L’arbitre a montré un total de cinq cartons: deux cartons jaunes à Lentille (Clément Michelin Oui Steven Fortes) et deux à Lille (Luiz araujo Oui José Fonte). De plus, il y avait un carton rouge, spécifiquement pour Clément Michelin (2 jaunes) par l’équipe locale.

Avec 79 points, le Lille OSC maintient le leadership de la Ligue 1, occupant une place d’accès à la Ligue des champions en fin de match, tandis que le Racing de Lens il a été placé à la sixième place avec 56 points.

Les équipes continueront à disputer leurs prochains matchs de Ligue 1: le Racing de Lens tentera de revenir sur la voie de la victoire lors de son prochain duel contre lui FC Girondins Bordeaux loin de chez soi, tandis que le Lille OSC jouera dans son fief contre lui AS Saint Etienne.

Fiche techniqueRacing de Lens:Mike Maignan, Zeki Celik, Sven Botman, José Fonte, Reinildo Mandava, Luiz Araujo, Boubakary Soumare, Xeka, Jonathan Bamba, Jonathan David et Burak YilmazLille OSC:Jean-Louis Leca, Jonathan Clauss, Loic Bade, Jonathan Gradit, Steven Fortes, Clement Michelin, Yannick Cahuzac, Cheick Oumar Doucoure, Seko Fofana, Ignatius Kpene Ganago et Gael KakutaStade:Stade Bollaert-DelelisButs:Burak Yilmaz (0-1, min.4), Burak Yilmaz (0-2, min.40) et Jonathan David (0-3, min.60)