Lille OSC se rend au stade SCO Angers pour conclure le championnat

22/05/2021 à 21:07 CEST

Dimanche prochain à 21h00 le match de la dernière journée de Ligue 1 se jouera, ils seront mesurés à Angers et à Lille dans le Stade Raymond Kopa.

le SCO Angers Il a hâte de retrouver des sentiments positifs dans le match correspondant à la trente-huitième journée après avoir perdu son dernier match contre lui. Olympique de Marseille par un score de 3-2. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté 12 des 37 matchs disputés à ce jour et ajoutent un chiffre de 56 buts encaissés à 39 en faveur.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Lille OSC a dû se contenter d’un match nul 0-0 contre le AS Saint Etienne lors de son dernier match, il arrive donc à la rencontre avec l’illusion de récupérer des points qui lui ont été laissés. À ce jour, sur les 37 matchs que l’équipe a disputés en Ligue 1, elle en a remporté 23 avec 62 buts en faveur et 22 contre.

En ce qui concerne les résultats en tant que local, le SCO Angers ils ont un bilan de six victoires, neuf défaites et trois nuls en 18 matchs joués à domicile, ils sont donc une équipe faible à domicile, où les visiteurs ont plus d’occasions que prévu. Aux sorties, le Lille OSC Il a un record de 13 victoires, une défaite et quatre nuls en 18 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, ce qui en fait l’un des adversaires les plus puissants du tournoi lorsqu’il joue à l’extérieur.

Les deux rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le stade de la SCO Angers et le bilan est de deux défaites et deux nuls pour les locaux. La dernière confrontation de cette compétition entre les deux équipes a eu lieu en janvier 2021 et s’est terminée sur un résultat de 1-2 en faveur des locaux.

En analysant leur position dans le tableau de qualification de la Ligue 1, on voit que l’équipe visiteuse est en SCO Angers avec une différence de 36 points. Les locaux, avant ce match, sont à la douzième place avec 44 points au classement. Pour sa part, Lille OSC Il est l’actuel leader de la Ligue 1 et a accumulé un total de 80 points à ce jour.