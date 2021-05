Lille, PSG … ou Monaco, la France cherche son champion au dernier jour

21/05/2021 à 18:18 CEST

.

Trois équipes en trois points. Le chef Lille, les Paris Saint Germain (PSG) et le Monaco Ils sont à la recherche de la couronne de championnat ce dimanche 23 à 21 heures locales dans une dernière journée endiablée.

le Lille, qui dépend de lui-même, est le favori, même si un trébuchement ouvrirait la voie à la PSG, tapi dans un point désavantageux. le Monaco, le troisième en lice avec trois points de moins que le leader et deux de moins que les Parisiens, a une chance mathématique de gagner, même s’il lui faudrait un carambolage impressionnant.

Après leur nul décevant lors de la dernière journée contre le Saint-Étienne, les Lille de Christophe Galtier il arrive au moment de la vérité avec peu de marge d’erreur. Gagnez loin de lui Angers (déjà sauvé) lui garantit son quatrième titre de champion – dix ans après le dernier – mais un match nul ou une défaite le laisse à la merci des voraces PSG.

Si les Parisiens ont battu le Brest, que la permanence est jouée, et que les Nordistes sont à égalité ou perdent, le titre tombera du côté de la capitale. Ils obtiendraient leur dixième blessure (record à côté de Saint-Ètienne), sept d’entre eux réalisés au cours de la dernière décennie, coïncidant avec le rachat du club par un fonds d’investissement qatari.

le PSG se présente plein de moral à la suite de son confortable triomphe en finale de la Coupe de France contre Monaco (0-2), dans laquelle il a brillé Kylian Mbappé, avec une passe et un but. Le garçon de Bondy, âgé de 22 ans, traverse l’une de ses meilleures saisons, avec 41 buts dans tous les tournois, et étant décisif en huitièmes de finale et en quarts de finale de la Des champions, avant le Barcelone et le Bayern Munich, respectivement.

Battu pour avoir chuté en demi-finale de la compétition continentale maximale contre le Manchester City, les PSG Il lui faut rejoindre la Ligue pour répondre aux demandes d’un club qui dispose d’un budget de 600 millions d’euros par an, quatre fois plus que celui de Lille. Avant le Brest, l’entraîneur Mauricio Pochettino aura Neymar, que la finale de Coupe.

En troisième lieu, le Monaco du chilien Guillermo Maripan et espagnol Cesc Fabregas cherche une victoire pour garantir qu’il jouera le tour de qualification pour accéder à la Des champions, pour lequel il se bat aussi Lyon, à un seul point. S’il gagnait, il aurait la faible chance d’être couronné. J’aurais besoin de défaites de Lille et de PSG et battre Lens pour que la différence de buts avec les Nordistes leur soit favorable.

Pour les positions de la Ligue Europa, le Olympique de Marseille de Jorge Sampaoli regarde devant lui Metz le point qui certifie la cinquième place.

Dans la partie basse, le combat sera féroce, avec jusqu’à six équipes engagées dans la troisième-dernière position qui reste à définir (élimination de la permanence contre l’un des Second). Ceux qui sont dans la pire des situations sont les Strasbourg Oui Lorient, qui jouent les uns avec les autres, Brest et l’historique Nantes. Les “ Canaries ”, huit fois champions de la ligue, ont besoin d’une victoire contre lui Montpellier pour assurer la permanence.