Lille-PSG : Simulation sans Mbappé

31/07/2021 à 20h05 CEST

Le Paris Saint-Germain affrontera Lille dans l’une des Supercoupes de France les plus insolites de mémoire d’homme. Parce qu’ils atteignent le duel final sans être champions de la ligue, tout le mérite des ‘Dogues’ qui ont dominé la dernière Ligue 1, et parce qu’ils peuvent être en présence d’une ‘simulation Mbappé’.

L’attaquant, qui a rejoint le travail il y a une semaine, a été exclu par Mauricio Pochettino. Attention au duel d’échanson. Cependant, l’Argentin peut-être tester ce que serait un onze sans lui, car les rumeurs de son départ prennent de plus en plus de force.

“La seule chose qui est claire, c’est qu’il reste un an à Mbappé sur son contrat et nous le traiterons comme s’il était un joueur avec cinq ans restants sur son contrat. Au niveau sportif, rien ne change avec lui& rdquor;, a souligné Pochettino lors d’une conférence de presse, rassurer sur le séjour de Mbappé dans les rangs du club.

Les Parisiens, vainqueurs de la Coupe, mais laissés pour compte en Ligue 1 et en Ligue des Champions, ont connu un marché des transferts estival un peu chargé : le président du club, Nasser Al-Khelaïfi a confirmé les arrivées de Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi et Georginio Wijnaldum faire le saut final en Europe.

Le gardien champion d’Europe et ancien défenseur du Real Madrid ne sera pas disponible pour Pochettino aujourd’hui. Neymar ou Di María ne le seront pas non plus, qui donne le relais de l’attaque au mis en cause Mauro Icardi, dont il y a aussi plusieurs rumeurs sur une éventuelle sortie lors de ce marché.

Lille conserve en revanche une grande partie du bloc des champions, à l’exception des départs de Boubakary Soumaré en direction de la Premier League, pour lesquels Leicester City a déboursé 20 millions d’euros, et Mike Maignan, en route pour la Serie A (13M€ AC Milan).

ALIGNEMENTS POSSIBLES :

Lille : Jardim ; Pied, Fonte, Botman, Reinildo ; Araujo, André, Sanches, Bamba ; David, Yilmaz.

PSG : Navas ; Hakimi, Kehrer, Diallo, Kurzawa ; Gueye, Herrera, Draxler ; Ebimbe, Icardi, Kalimuendo.

Temps: 20h00.

Stade: Stade Bloomfield (Tel-Aviv).