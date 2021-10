L’Illinois bouleverse Penn State dans le tout premier match 9OT

L’Illinois et Penn State sont entrés dans l’histoire de la NCAA samedi lorsque les deux équipes ont disputé le premier match de neuf heures supplémentaires de l’histoire et que ce serait le Fighting Illini qui remporterait la victoire surprise.

Le receveur large de l’Illinois Casey Washington a réussi l’attrapé gagnant de 2 points sur une passe de Brandon Peters lors de la dernière prolongation pour la victoire 20-18, renversant l’équipe n ° 7 du pays.

« En fait, j’ai pleuré », a déclaré Washington après le match. « C’était juste bon. »

Les deux équipes ont eu des erreurs dans les prolongations. Arthur Sitkowski de l’Illinois a raté le premier essai de l’Illinois en prolongation, puis a été tenu à rien au cours des quatre prolongations suivantes. Josh McCray serait également bourré sur la ligne de but. Sitkowski devrait quitter le match en sixième prolongation après s’être blessé. Cela a conduit Peters à obtenir la passe gagnante pour Washington plus tard dans le match.

Le demi de coin de Penn State Tariq Castro-Fields (5) brise une passe destinée au receveur large de l’Illinois Casey Washington (14) au cours de la seconde moitié d’un match de football universitaire de la NCAA à State College, Pennsylvanie, le samedi 23 octobre 2021. Illinois a battu Penn State 20-18 en neuf prolongations. (Photo AP/Barry Reeger)

Penn State a pris une page du livre de jeu des Eagles de Philadelphie et a couru le « Philly Special », mais la passe de l’ailier rapproché Tyler Warren à Sean Clifford a raté la marque.

Le quart-arrière de Penn State Sean Clifford (14) s’éloigne du secondeur de l’Illinois Owen Carney Jr. (99) lors de la première prolongation d’un match de football universitaire de la NCAA à State College, en Pennsylvanie, le samedi 23 octobre 2021. L’Illinois a battu Penn State 20 -18 en neuvième prolongation. (Photo AP/Barry Reeger)

Les deux ont terminé des matchs à 2 points dans les deux sens lors de la huitième prolongation et cela s’est terminé en neuvième. La passe de Clifford à Parker Washington a été interrompue par le secondeur de l’Illinois Khalan Tolson et de l’autre côté, Peters a trouvé Casey Washington.

L’équipe s’attaquerait à Washington après le match.

« Voir notre vestiaire en ce moment est assez spécial », a déclaré l’entraîneur de l’Illinois Bret Bielema. « Ils se battent les uns pour les autres. »

Bielema a remporté sa 100e victoire en tant qu’entraîneur-chef.

Les joueurs llinois James McCourt (17 ans) et Jamal Woods (91 ans) célèbrent leur victoire 20-18 sur Penn State après la neuvième prolongation d’un match de football universitaire de la NCAA à State College, Pennsylvanie, le samedi 23 octobre 2021. (AP Photo /Barry Reeger)

L’Illinois et Penn State étaient à égalité à 10 après le règlement et ont échangé des buts sur le terrain lors des deux premières prolongations. Les règles de la NCAA ont été modifiées pour que les deux équipes exécutent un jeu à partir de la ligne des 3 yards dans le troisième OT et au-delà. Chaque score comptait pour deux points.

L’Illinois a beaucoup couru pendant le match avec Chase Brown parcourant 223 verges en 33 courses et McCray terminant avec 142 verges en 24 courses.

23 octobre 2021 ; University Park, Pennsylvanie, États-Unis; Illinois Fighting Illini receveur Casey Washington (à droite) célèbre après le match contre les Penn State Nittany Lions au Beaver Stadium. (Rich Barnes-USA TODAY Sports)

Clifford de Penn State a terminé avec 19 pour 34 avec 165 verges et un touché.

Le match avait précédemment battu le record de la NCAA de sept prolongations. Texas A&M a battu LSU dans ce match de 2018, 74-72.

Penn State est tombé à 5-2 cette saison. L’Illinois est passé à 3-5 cette saison.