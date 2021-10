L’Illinois domine le PSU dans un match historique de 9OT où personne ne voulait marquer

Les fans de football universitaire ont eu droit à un moment historique incroyable lors du match le plus désordonné des Big Ten samedi.

Avec l’Illinois visitant Happy Valley et le n ° 7 de Penn State ce week-end, personne n’aurait pu prédire la folie absolue qui s’ensuivit. Après quatre quarts misérables où seulement 26 points au total ont été marqués, l’Illinois et Penn State sont allés en prolongation… neuf prolongations pour être exact.

Oui, l’Illinois a battu Penn State 20-18 en NEUF OVERTIMES, un nouveau record pour le plus long match de l’histoire de la NCAA FBS. Auparavant, le record était de sept prolongations, dont cinq matchs pour atteindre cette marque avant le match de samedi.

L’Illinois et Penn State ont appliqué les nouvelles règles de l’OT du football universitaire, où les deux premières périodes de prolongation ont été jouées comme d’habitude, puis les sept dernières ont été décidées par des fusillades de conversion à deux points. Voici le score décisif lors de la neuvième prolongation qui a complété le bouleversement pour les Fighting Illini.

Si vous étiez comme moi et que vous avez regardé tout ce travail de quatre heures d’un match de football, je suis vraiment désolé. Penn State a pris une avance de 10-0 au deuxième quart, mais à partir de là, l’offensive Nittany Lion s’est arrêtée alors que l’Illinois a pu se frayer un chemin dans le match avant de se diriger vers les prolongations.

En prolongation, il semblait qu’aucune des équipes ne voulait marquer, car pour les deux premières prolongations, les équipes ont échangé des paniers, puis il a fallu attendre la huitième période de prolongation pour qu’une conversion de deux points soit marquée.

Les fans de football universitaire étaient partagés entre être absolument ravis de la procédure et absolument horrifiés par le terrible football qui se déroulait sous nos yeux. Cependant, une chose était sûre et c’est que personne ne pouvait détourner les yeux de l’épave du train.

JOE BUCK : Bienvenue au 9e OT

[Sun rises]

[Sun keeps getting bigger]

BUCK : oui

[World engulfed by flames]

BUCK: oh mon dieu oui

– Matt Brown (@MattBrownEP) 23 octobre 2021