L’illusion d’Alonso à son retour à la maison

05/05/2021 à 18:07 CEST

L’Espagnol Fernando Alonso était très heureux de revenir concourir en Espagne, lorsque le GP de Formule 1 d’Espagne a eu lieu ce week-end sur le circuit de Barcelone / Catalogne et que pour la première fois, il aura la possibilité de participer à 1000 fans.

Dans les déclarations recueillies par le site Web «Motorsports & rdquor; Fernando Alonso dit qu’il est «Excité de recommencer à courir en Espagne car c’est toujours spécial de courir dans votre pays et j’ai de bons souvenirs à Barcelone, qui est un circuit que tous les pilotes connaissent bien, puisque nous faisons habituellement les tests de pré-saison ici, en plus de courir le Grand Prix & rdquor ;.

«C’est un circuit compliqué, avec de nombreux virages à grande vitesse et la course est suivie après celle du Portugal, donc ce sera bien de continuer la séquence. Espérons que ce sera un week-end positif, dans lequel nous ajoutons plus de points & rdquor;, a expliqué le pilote, qui a analysé la course de Portimao: «La voiture a mieux performé que lors des deux premières courses, mais les qualifications, malheureusement, ne se sont pas bien déroulées pour moi & rdquor;. Il a également rappelé que «traditionnellement, c’est un circuit où il est assez difficile de doubler, donc les qualifications seront très importantes».

Fernando a également voulu avoir des mots pour les fans et son retour, en quantité minimale, dans les tribunes du circuit. «Quand les fans du Grand Prix sont de votre pays, c’est encore plus spécial. Je me souviens de tout le soutien qu’ils m’ont apporté dans le passé et ils me manqueront surtout ce week-end. Vous ressentez beaucoup d’émotion lorsque leur soutien vous parvient. J’espère qu’ils pourront bientôt reprendre la course & rdquor;, Alonso ferma.

Améliorations alpines

L’équipe de France a fait un pas en avant lors du dernier Grand Prix du Portugal. Ils sont passés de la lutte pour la partie inférieure de la grille à un saut qui les a rapprochés, voire à se battre, avec Mclaren et Ferrari. Il est vrai que Portimao a privilégié les atouts d’Alpine et que Montmeló est une piste totalement différente. On dit toujours que si vous allez bien en Catalogne, vous jouerez tout au long du championnat.

En tout cas, Alpine ne ralentit pas et Marcin Budkowski, directeur exécutif de l’équipe, a fait quelques petites nouvelles pour le Grand Prix d’Espagne. «Nous essaierons de confirmer nos progrès. Il y a plus à venir & rdquor; dit le Polonais. Cela a averti que Barcelone n’était pas une piste sur laquelle ils ont bien performé la saison dernière. Ni à Portimao et ils ont donné la surprise.

Sa dernière victoire

Alonso a participé pour la dernière fois au Grand Prix d’Espagne 2018 au volant d’une McLaren. C’était sa quatrième saison avec l’équipe de Woking qui avait échoué dans son binôme avec les moteurs Honda. A cette époque, Mclaren montait déjà des moteurs Renault, les mêmes qu’Alpine porte en 2021.

Ce n’était pas une grande année en termes de performances de la voiture «papaye» mais elle a contribué à jeter les bases d’un projet qui, depuis la séparation avec les Japonais, était en plein essor. Sainz et Norris l’ont corroboré en 2019 et 2020 avec des campagnes brillantes et une voiture à nouveau compétitive. En 2018, Fernando a terminé le Grand Prix d’Espagne à la huitième place, après avoir joué dans son retour particulier de la onzième place.

Ce n’est pas le meilleur souvenir de l’Asturien lors du Grand Prix à domicile. En fait, il a remporté deux victoires. Le premier en 2006, au milieu de la marée bleue. Avec Renault. Le second, en 2013, avec Ferrari. En fait, c’est la dernière course que l’Asturien remporte en Formule 1. Il y a huit ans …