L’illusion des Warriors ne pouvait pas avec la logique

19/12/2021

Le à 16:05 CET

Cela ne pouvait pas être. Le Danemark était le grand favori et a battu l’équipe espagnole hôte avec autorité 35-28 ce dimanche à Granollers pour accrocher le bronze en Coupe du monde et le retirer du podium après l’argent il y a deux ans au Japon.

VACARME

ESP

DANEMARK, 35 ans

(16 + 19) : Sandra Toft (p.), Line Haugsted (3), Kathrine Heindahl (3), Laerke Nolsoe Pedersen (1), Mie Enggrob Hojlund, Trine Ostergaard Jensen (2), Mie Enggrob Hojlund (1) – départ sept-, Anna Kristensen (ps), Kristina Jorgensen (6), Louise Burgaard (7), Anne Mette Hansen (6, 4p.), Rikke Iversen (2), Mette Tranborg (2), Simone Catherine Petersen (1, p.) et Emma Cecilie Friis (1).

ESPAGNE, 28

(13 + 15) : Merche Castellanos (p.), Carmen Campos (5, 1p.), Irene Espínola (1), Shandy Cabral (4, 2p.), Eli Cesáreo (2), Carmen Martín (6), Jennifer Gutiérrez -sept départ-, Silvia Navarro (ps), Mireya González (2), Maitane Etxeberria, Kaba Gassama (3), Silvia Arderius (1), Paula Arcos (2), Ainhoa ​​​​Hernández, Sole López (2) et Alicia Fernandez.

ARBITRES

Amar Konjicanin et Dino Konjicanin (Bosnie-Herzégovine). Ils ont exclu deux minutes les Danoises Kathrine Heindahl (14:21), Louise Burgaard (15:35) et Mette Tranborg (28:29); et les Espagnoles Irene Espínola (8:23), Maitane Etxeberria (21:39), Carmen Martín (44:47) et Carmen Campos (55:36).

MARQUEZ TOUTES LES CINQ MINUTES

1-2, 4-4, 7-6, 10-10, 14-10, 16-13 (repos), 19-14, 22-15, 25-19, 28-21, 32-25 et 35-28 (final).

INCIDENTS

Match pour la troisième et la quatrième place de la Coupe du monde de handball féminin joué devant 3.969 spectateurs au Palau d’Esports de Granollers (Barcelone).

Le but était que l’histoire de ce qui s’est passé il y a 10 ans à Sao Paulo se répète, quand l’équipe espagnole est tombée en demi-finale contre la Norvège pour venir à bout des Danoises, qui étaient également tombées contre la France en avant-dernier tour comme dans l’actuelle Coupe du monde… mais il n’y avait que des options dans le premier quart d’un match

Même s’il n’était pas monté sur un grand podium depuis 2013, il y avait une super équipe devant lui. Et est-ce que le Danemark est supérieur en nombre de pratiquants, en personnel et en niveau physique … mais Les guerriers n’abandonnent jamais et ils ont promis la bataille dès le coup de sifflet d’ouverture.

Laerke Nolsoe Pedersen bat la défense espagnole

| .

le problèmes attendus pour surmonter le centre de défense scandinave. Pourtant, sur la base de longues rotations, les hôtes ont envoyé le minimum pour passer par le 11′ (4-5).

Pourtant, deux buts d’affilée de Louise Burgaard ont cédé la place à la première « échappée » danoise (8-6 en 16′), à laquelle les derniers champions du monde ont répondu en grand avec un 0-3 partiel mené par Kaba Gassama de Granol (8-9).

Il est venu un exclusion très rigoureuse de Maitane Etxeberria dans le meilleur moment des Guerreras qui, avec trois tirs presque consécutifs dans le bois, ont donné des ailes aux Nordiques pour prendre jusqu’à quatre buts d’avance (14-10 en 25 ‘).

L’infériorité danoise pour les deux minutes à Mette Tranborg s’est accompagnée d’un tir près du poteau de Silvia Arderius, bien qu’au moins deux bons défenseurs et certains de Paula Arcos autorisés à ceux de José Ignacio Prades arriver ‘vivant’ au repos (16-13).

Et le match ne pouvait pas revenir plus mal pour l’Espagne, qui s’est écrasée maintes et maintes fois dans le mur central d’une équipe rivale qui a réalisé un partiel de 4-1 dans les cinq premières minutes qui semblaient définitifs. avec trois buts d’affilée de Louise Burgaard (19-13 en 35′).

Le Danemark a imposé sa supériorité au centre

| .

Prades a compris qu’il était temps d’entrer définitivement en guerre et a décidé d’essayer deux défenses mixtes, ce qui a conduit à de bonnes minutes avec deux buts d’affilée qui Ils ont rapproché l’Espagne du cinq (22-17 en 41′)… mais c’était un mirage.

Les Warriors n’ont jamais baissé les bras devant un rival qui n’a pas permis un seul contre et qui a su profiter des risques défensifs obligatoires, avec mention spéciale pour le précité Burgaard (27-19 à 48′).

Le jeu était décidé et rien n’avait changé. Victoire pour un excellent Danemark par 35-28 contre une équipe espagnole avec beaucoup d’avenir qui se répète parmi les quatre meilleurs mais repart avec la médaille au chocolat.