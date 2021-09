L’illusion d’optique des carrés oranges qui rend fou votre cerveau | La vie

in

Regardez attentivement l’image que nous vous laissons sur ces lignes et dites combien de nuances différentes d’orange ces carrés ont. Saurez-vous donner la bonne réponse ou votre cerveau tombera-t-il dans le piège de cette illusion d’optique ?

Si vous faites entièrement confiance à vos sens, vous pouvez changer d’avis après vous être testé avec cette illusion d’optique. Notre cerveau est beaucoup plus facile à tromper que nous ne le pensons et vous le découvrirez en un rien de temps.

Dans l’image d’ouverture de cette nouvelle, nous vous avons laissé une image où vous pouvez voir six carrés. Observez-le attentivement et répondez, Combien de nuances différentes d’orange ces figures géométriques ont-elles ?

Prenez votre temps pour donner votre réponse et ne continuez pas à lire tant que vous n’êtes pas complètement sûr.

Comme expliqué dans SyFy Wire, cette illusion d’optique a été développée par Akiyoshi Kitaoka, psychologue et créateur populaire de ce type de canular de perception visuelle. Certaines de ses créations les plus connues sont les serpents qui semblent bouger ou les fraises grises que l’on voit en rouge.

À cette occasion, Kitaoka nous présente une illusion d’optique qui joue avec la perception des couleurs par notre cerveau. Lorsque nous regardons les carrés sur l’image, la plupart d’entre nous pensent que les carrés ont au moins deux couleurs différentes, orange clair et orange foncé. Mais, bien que cela puisse ne pas en avoir l’air à première vue, en réalité, ils sont tous de la même couleur.

Pour mieux comprendre le fonctionnement de cette illusion d’optique, Kitaoka illustre le phénomène avec cette vidéo :

Ce qui se passe, c’est que notre cerveau interprète les couleurs contrairement aux autres couleurs qui l’entourent. Pour cette raison, le carré semble changer de couleur selon le fond : on le perçoit plus sombre lorsque le fond est clair, et inversement.

Afin que vous puissiez vérifier que les six carrés de l’image d’en-tête sont exactement de la même nuance d’orange, voici une capture d’écran dans laquelle ils sont tous aliénés.

Si vous le souhaitez, vous pouvez ouvrir l’image dans Photoshop ou tout autre programme de retouche d’image pour vérifier que tous les carrés sont de la même nuance d’orange.

Et si vous aimez les astuces visuelles, vous pouvez voir ici d’autres illusions d’optique qui rendent votre cerveau fou.