l’illusion d’optique qui désespère la moitié de l’Espagne

Nouvelles connexes

Ce n’est pas une nouvelle image pour les réseaux sociaux, puisqu’elle était déjà redevenue virale au moins une fois, il y a environ quatre ans. En apparence, le défi que cela nous lance est simple : découvrez quel nombre est caché dans les traits dessiné au millimètre en noir et blanc. Cependant, tout le monde n’est pas capable de regarder au-delà des rectangles bicolores et certains ont même le vertige en essayant de déchiffrer cette illusion d’optique.

Là encore, la perception de chacun entre en jeu ici, autant de fois dans les défis viraux de ce style que dans ce fameux débat sur la couleur de la robe ou dans d’autres illusions d’optique que nous avons décrites dans les pages de La Jungla. Nos yeux nous trompent en percevant des visions qui ne sont pas totalement conformes à la réalité et que la matière est de l’or pour les créateurs de ces jeux qui nous fascinent tous.

Notre cerveau est chargé d’interpréter et de retravailler les informations qui lui parviennent par la vue, ce qui ne pose généralement pas de problèmes à moins qu’il ne soit que l’objet en question est ambigu, comme dans ce cas. Cette fois, nous obtenons un ensemble de détails en noir et blanc qu’il faut observer attentivement pendant longtemps pour aller au-delà de l’évidence, comme dans ces cahiers de dessin 3D, pour voir la figure cachée :

Quel numéro voyez-vous pic.twitter.com/sdiZkzr4sU – Alucema Marche 🐾 (@AlucemaM) 31 octobre 2021

À ce stade, vous n’avez peut-être pas encore pu voir le nombre et vous avez besoin d’un peu plus de temps, peut-être d’une pause de vos yeux pour éviter de plus grands maux. Dans le meilleur des cas, vous savez déjà le nombre qui est caché entre les rectangles. Quoi qu’il en soit, si vous continuez à lire, nous vous prévenons que nous allons fournir la solution. Le chiffre qui peut être affiché, comme de nombreux tweeters l’ont corroboré, est de 21 :

21 pic.twitter.com/FPZbRSqLHo – Pèlerin (@lgrim4) 31 octobre 2021

Bon j’ai vu, le 4, le 17 et le 21… et d’autres fois rien hahahahahahaajja – 💖Niski💖❤️💛❤️💚 (@Ire_thebestone) 31 octobre 2021

21 … une fois que j’ai enlevé mes lunettes et tendu mon bras au maximum😁 – 🐐CabraCadabra🐐 (@ MiguelBM88) 31 octobre 2021

vingt-et-un – Virginie 13 (@ virgi_m13) 31 octobre 2021

vingt-et-un – pichi (@pichi_flus) 31 octobre 2021

Beaucoup d’autres n’ont pas pu le voir, mais loin de se fâcher ou de se frustrer, ils l’ont pris avec de grandes doses d’humour :

vingt-et-un – pichi (@pichi_flus) 31 octobre 2021

Mettre ça un dimanche de gueule de bois, c’est du mauvais lait. – Rubén (@rubenharrysson) 31 octobre 2021

Je ne vois pas du tout… -Kico🔻 (@kico28) 31 octobre 2021

Aucun, mais le high était bon marché pour moi.

Merci, – Lavanana🖤 (@VaAserQueNop) 31 octobre 2021

Je deviens aveugle pic.twitter.com/6QY1zavNsj – nosoloGRISS💨💨 (@nosologriss) 31 octobre 2021

Les illusions d’optique ils utilisent des objets qui causent de la confusion dans notre cerveau en raison de leurs couleurs ou de leurs formes. Ce trouble qui se produit lors de la présentation de différentes formes dans une seule image nous amène à voir une autre version de l’image devant nous, comme à cette occasion voir le nombre caché 21.

Suivez les sujets qui vous intéressent