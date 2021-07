12/07/2021 à 15h00 CEST

Carles alena, qui a signé pour les cinq prochaines saisons pour Getafe, a déclaré qu’il affronte cette étape professionnelle avec un “très grande illusion pour le projet” que le club a avec José Miguel González Martín ‘Míchel’ comme entraîneur. L’incorporation de l’équipe de jeunes du Barça, qui a déjà disputé la seconde moitié du dernier championnat en prêt à Getafe, était une priorité pour l’équipe madrilène, qui souhaitait s’approprier le joueur.

“J’ai passé six mois spectaculaires à Getafe, au cours desquels je me suis senti très à l’aise. Je l’ai vu en famille, c’est ce que je cherchais, et le projet avec le nouveau coach m’a excité après avoir discuté avec lui. L’illusion est très grande pour le projet de Míchel », a déclaré Aleñá lors d’une conférence de presse. Sous José Bordalás, Aleñá, 23 ans, a disputé 22 matchs la saison dernière avec Getafe, 15 comme titulaire, et a marqué deux buts en 1368 minutes de jeu.

“Chacun a une idée différente. Je serai reconnaissant à Bordalás pour la vie parce que Il a changé ma façon de vivre le football et je lui souhaite tout le meilleur car il m’a beaucoup fait progresser. En fait, grâce à lui, je me présente à nouveau “, a avoué Aleñá, qui a reconnu que maintenant, son nouvel entraîneur, Míchel, est “plus une question d’avoir le ballon. “Même ainsi, tous les styles sont à gagner et Míchel me convient à cause de mon style de jeu, c’est pourquoi c’est ce qui m’a décidé”, a-t-il avoué.

Le Barça, « l’eau du passé »

Le joueur catalan est arrivé à Getafe en prêt du Barça, le club dans lequel il a été formé et dans lequel il a gravi les échelons jusqu’à ses débuts avec l’équipe première sous les ordres de Luis Enrique, actuel sélectionneur espagnol. Au total, 44 matchs officiels avec Barcelone et trois buts et un record qui comprend une Ligue (2019) et 2 Coupes du Roi (32017 et 2018). “J’essaie de transférer toute la pression vers le positif et j’espère réagir sur le terrain. Non Je prends ça comme une pression négative, sinon positive, car pour ça je joue au foot, et je veux en faire une responsabilité“, a-t-il souligné.

“Après six mois à Getafe, je voulais stabilité, avec un projet à long terme et Je me vois ici depuis de nombreuses années. Il est vrai qu’il n’est jamais facile de sortir de chez soi, mais Je connais le monde dans lequel je suis J’ai eu l’idée mentalisée et la tête l’assimile“Il a dit.” J’ai eu la chance de jouer pour le Barça, d’être dans la première équipe avec des joueurs de classe mondiale, mais maintenant c’est de l’eau dans le passé et je leur souhaite bonne chance “, a déclaré Aleñá, consciente qu’avec Ronald Koeman” Je n’ai eu aucune opportunité.”