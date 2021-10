L’illusion persiste en Europe avec la Real Sociedad et le Betis, favoris de la 3e journée

20/10/2021 à 19h15 CEST

Betfair

Le ballon a de nouveau roulé en Ligue Europa avec la dispute du match d’avance entre le Celtic et Ferencvaros, correspondant au groupe G (Betis) et où les Ecossais l’ont emporté 2-0 et rentrent dans la pommade pour le classement. Les 30 équipes restantes ont mis plus de trois points en jeu lors de cette troisième journée de la phase de groupes de la Ligue Europa.

Betis-Bayer Leverkusen

Espagnols et Allemands jouent pour la direction du groupe G dans un duel où les Allemands se présentent avec des références effrayantes puisqu’ils ont remporté 11 de leurs 15 derniers matchs dans lesquels ils ont marqué 40 buts (2,7 buts en moyenne). Mais le Betis arrive avec un bon moral à la fois en Europe et dans le tournoi local et a déjà montré qu’il sait battre les équipes allemandes comme il l’a fait contre Kaiserslautern au match aller et au match retour dans le seul précédent contre des équipes de Bundesliga. La victoire bétique se négocie à 2,4 (41,7%) tandis que celle de Leverkusen est à 2,7 (37%). Une égalité, qui les laisserait à égalité dans le tableau, a une part de 3,75 (26,7%).

Sturm Graz-Royal Society

Match inédit que vivront les Autrichiens et les Espagnols dans le groupe B. Sturm Graz n’est pas bon avec les équipes espagnoles contre lesquelles ils ont perdu leurs quatre matchs, concédant un total de 18 buts. De plus, ils entrent dans le duel après avoir perdu leurs six derniers matchs en Europe avec un autre sac de buts encaissés (16). Dans ces conditions, les Donostiarras séduisent les pronostics qui leur donnent un taux de victoire de 1,57 (63,7%) sur 5,5 (18,2%) rival. Attention à l’égalité, qui serait la cinquième consécutive pour le Real à l’extérieur – quelque chose qui n’est jamais arrivé dans l’histoire de la compétition – et qui se négocie à 4,25 (23,5%).

Leaders du groupe B : PSV-Monaco

L’équipe néerlandaise rencontre à nouveau le Monégasque comme cela s’est produit il y a trois décennies lorsque le PSV de Hiddink s’est qualifié sans encaisser de but. Bien sûr, une saison avant que Cissé et Morientes ne battent l’équipe d’Eindhoven. Mais dans l’histoire récente, le PSV n’a remporté que trois de ses quatre derniers matchs et Monaco seulement deux sur huit, c’est peut-être pour cette raison que les pronostics donnent aux Néerlandais plus de favoritisme avec un quota de 2,2 (45,5%) pour 3,0 (33,3%). . Le lien, qui viendrait des perles à la Real Sociedad, troisième du groupe B après les deux, se négocie à 3,5 (28,6%).

Naples, le point culminant de la journée

L’équipe italienne a la plus forte probabilité de victoire de toutes les équipes qui jouent ce troisième tour. Son gain se négocie à 1,13 (88,5%) sur les données de Betfair. Mais les leaders de la Serie A ne doivent pas se fier aux pronostics ou aux précédents contre les équipes polonaises dont ils sont sortis vainqueurs de leurs trois rencontres, le Legia étant leader du groupe C avec deux victoires 1-0, une victoire pour le minimum qui se négocie d’ailleurs à 25,0 (4%) en sa faveur.