Lilly Singh joue c’est dans le sac! ⋆ 10z viral

L’un des meilleurs jeux télévisés à l’antenne se poursuit ce soir avec un nouvel épisode et un invité spécial.

La comédienne et animatrice de talk-show Lilly Singh apparaîtra dans l’édition de mercredi de The Price Is Right At Night, diffusée à 8 / 7c sur CBS, et nous avons un premier regard exclusif.

Dans le clip, Singh joue «It’s In The Bag», un incontournable de la série bien-aimée, et elle a une théorie selon laquelle les producteurs avaient jeté un coup d’œil dans sa cuisine avant son arrivée.

Singh déborde d’énergie alors qu’elle et les concurrents s’entendent sur le coût des produits afin de poursuivre le processus.

C’est un clip amusant et montre ce que c’est que de faire partie de la série.

Et, si vous avez toujours voulu voir le spectacle d’une manière plus proche et personnelle, The Price Is Right Live reprend là où il s’était arrêté, reprenant sa version de tournée nationale reprogrammée de la série de jour n ° 1 de la télévision sur réseau et du jeu le plus ancien. spectacle dans l’histoire de la télévision.

The Price Is Right Live est un spectacle interactif à guichets fermés qui donne aux personnes éligibles la chance de «Come On Down» et de jouer à des jeux classiques rendus célèbres par l’émission télévisée emblématique du réseau, The Price is Right.

Les concurrents peuvent gagner de l’argent, des appareils recherchés, des vacances épiques et, bien sûr, une toute nouvelle voiture en jouant à des favoris comme Plinko, Cliffhanger et The Big Wheel et le fantastique Showcase!

Maintenant, revenons à l’édition prime time.

Comme nous l’avons déjà dit, il est diffusé ce soir!

Le clip vous montrera Singh en action, et cela ne nous dérangerait pas qu’elle devienne un ajout plus permanent à la liste.

Jetez un œil ci-dessous et cliquez sur les commentaires avec vos pensées!

Ça va être un bon!

Paul Dailly est rédacteur en chef adjoint de TV Fanatic. Suivez-le sur Twitter.