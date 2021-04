Lily Allen embarrassée a menti à son amant à propos de ses cicatrices de liposuccion ⋆ .

Instagram

Le hitmaker « Smile » révèle qu’elle était tellement gênée par ses cicatrices de liposuccion qu’elle a dit à son amant d’alors qu’il s’agissait de cicatrices de son opération de remplacement de la hanche.

AceShowbiz –

Lily Allen a dit à un ancien amant qu’elle avait subi une arthroplastie de la hanche lorsqu’il l’a interrogée sur ses cicatrices de liposuccion.

La chanteuse de «Smile» s’est rendue sur Instagram lundi soir (05 avril 21) pour participer à une séance de questions-réponses impromptue avec les fans, après s’être plainte d’avoir «perdu la capacité de se concentrer sur la télévision».

Et quand un fan a demandé si elle avait déjà été sous le couteau, elle a répondu: «J’ai eu une lipo une fois, sur mes fesses, il y a de nombreuses années. J’étais avec ce gars et il m’a dit: « Quelles sont ces cicatrices? » et j’étais tellement gêné que j’ai dit: «C’est dû à mon arthroplastie de la hanche». »

Ailleurs dans la session de questions, Lily a révélé qu’elle n’avait pas fumé depuis «quatre mois et demi» et qu’elle avait presque fini avec son nouvel album.

Quant à la façon dont la vie conjugale se passe avec son mari David Harbour, elle a répondu: «Vous savez, c’est un peu fabuleux. Je ne peux pas me plaindre. Mon mari est un délice et je me sens plutôt bien ces jours-ci.

Au début de cette année, Lily Allen a parlé de son combat contre la dépendance à l’alcool. Sa vie est devenue incontrôlable alors qu’elle se tournait vers la boisson, la drogue et les prostituées lors d’une tournée «hautement sexualisée» avec Miley Cyrus en 2014. Elle s’est fait une énorme pression pour perdre du poids parce qu’elle partageait la scène avec «cette fille qui était plus jeune et plus attirante que moi».

«J’ai perdu mon mariage, j’ai perdu ma maison que j’avais travaillé 10 ans pour acheter. Ma carrière a commencé à sombrer. Et j’ai perdu tous mes amis… Je n’avais plus aucune de mes amitiés. J’étais si plein de ressentiment et tellement en colère tout le temps, j’ai vraiment senti que le monde me devait des choses et j’ai eu la fin brute de l’affaire. Et cela a duré encore quatre ans, puis je me suis retrouvé à nouveau dans The Rooms (centre de récupération).

Article suivant

Shailene Woodley et Aaron Rodgers deviennent officiels d’Instagram après deux mois de fiançailles

Lien source