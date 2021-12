Lily Collin plaisante : il y a « beaucoup plus de français » dans Emily à Paris

Emily à Par-ee est en passe d’être bilingue ! Eh bien, en quelque sorte…

Emily dans la star de Paris Lily Collins a taquiné lors de la première du tapis rouge de Netflix que la saison deux a « plus de mode, plus de drame, plus de romance, plus de rires et beaucoup plus de français ».

Oui oui à ça !

« Nous sommes de retour pour plus », a plaisanté Collins pendant E! News’ Daily Pop le 20 décembre.

De nouveaux personnages à de nouveaux lieux (y compris des vacances parfaites à Saint-Tropez), Emily de Collins a beaucoup de moments « plus grands » en réserve cette fois-ci.

« Aller à Saint-Tropez au tout début de cette saison était magique », s’est exclamé Collins lors de la première. « C’était la meilleure façon de recommencer cette saison avec les acteurs et l’équipe, en rassemblant à nouveau tout le monde. C’était comme des mini vacances. »

Coûter Parc Ashley a accepté, en disant: « Je pense que nous étions tellement sous le choc que nous allions tourner la saison deux. »