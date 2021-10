« Beaucoup des qualités d’Emily, si vous les mettez sur papier, elles sembleraient très ennuyeuses », a-t-il expliqué. Il a poursuivi en disant que C’est triste de voir que les gens n’aiment pas voir un personnage optimiste, brillant et joyeux. « Ce sont de si belles qualités, et le fait qu’elle puisse associer cela au fait d’être vulnérable, de demander de l’aide et de faire des erreurs n’est pas infaillible », a-t-il ajouté.

(STÉPHANIE BRANCHU / NETFLIX / STÉPHANIE BRANCHU / NETFLIX)

L’actrice a également évoqué les comparaisons qui circulent sur Internet et qui assurent que Emily essaie de ressembler à Carrie Bradshaw. Sur ce, il a dit qu’il n’y avait aucun moyen d’imiter la vie de Carrie, bien qu’il ait précisé que peut-être, son personnage a grandi avec des affiches du protagoniste de Sex and the City sur le mur de sa chambre.