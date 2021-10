Lily Collins sait qu’Emily Cooper n’est peut-être pas du goût de tout le monde.

Depuis qu’Emily à Paris a fait ses débuts sur Netflix en 2020, la série digne de la frénésie a suscité un débat parmi les fans et les critiques – en particulier en ce qui concerne le personnage de Collins en tant que responsable marketing chic de 20 ans de Chicago qui est emmené à Paris pour un travail.

Dans son article de couverture avec Nylon publié le jeudi 28 octobre, Collins a critiqué l’élégante experte des médias sociaux, reconnaissant que même si la personnalité d’Emily peut être considérée comme « agaçante » par certains, ses caprices sont ce qui fait d’elle une véritable figure.

« Beaucoup des qualités d’Emily, si vous les mettez sur papier, sembleraient si ennuyeuses », a expliqué l’actrice.

Elle a poursuivi: « Pour que quelqu’un soit optimiste, brillant et pétillant – c’est triste de penser que les gens regarderaient et diraient: » C’est beaucoup. » Ce sont de si belles qualités, et le fait qu’elle puisse s’associer à cela avec le fait d’être vulnérable, de demander de l’aide et de faire des erreurs – elle n’est pas infaillible. »