Lily Collins défend son personnage d’Emily à Paris suite à un contrecoup

Lily Collins a quelque chose à dire aux critiques qui disent du mal d’Emily (Photo: Netflix)

Lily Collins a défendu son personnage d’Emily à Paris, après que les critiques l’ont décrite comme » ennuyeuse » et ont insisté sur le fait qu’elle était en fait » brillante et pétillante « .

La série à succès Netflix, qui a fait ses débuts l’année dernière, a divisé les fans depuis sa sortie. Bien que beaucoup conviendraient que la comédie romantique est une montre facile, les critiques français n’ont pas été aussi impressionnés par la vue cliché de sa capitale.

Emily à Paris suit les aventures d’Emily, une Américaine aux yeux brillants et enthousiaste qui se voit soudainement offrir la possibilité de déménager à Paris pour travailler pour la société de marketing qui vient d’être achetée par la plus grande entreprise pour laquelle elle travaillait à Chicago.

Dans une interview avec Nylon, l’actrice de 32 ans a défendu son caractère élégant et a accepté qu’Emily puisse être « agaçante » pour certains, mais ses traits de personnalité la rendent authentique.

Lily a déclaré: « Beaucoup des qualités d’Emily, si vous les mettez sur papier, sembleraient si ennuyeuses.

» Avoir quelqu’un d’optimiste, brillant et pétillant, c’est triste de penser que les gens regarderaient et partiraient, c’est beaucoup.

La fashionista a été décrite comme « ennuyeuse » (Photo : STEPHANIE BRANCHU/NETFLIX)

« Ce sont de si belles qualités, et le fait qu’elle puisse s’associer au fait d’être vulnérable, de demander de l’aide et de faire des erreurs, elle n’est pas infaillible. »

L’actrice était consciente des critiques sévères auxquelles la série était confrontée. Dans une interview avec Vogue Arabia, Lily a déclaré: « Aussi décourageant que cela puisse être parfois de lire ces choses, c’est aussi un cadeau; on vous permet de vous améliorer.

Lucas, qui incarne le chef Gabriel, a déclaré que même s’il « comprenait toutes les critiques », il était « tellement heureux et reconnaissant » d’avoir participé à l’émission.

Plus : Netflix



« Je comprends tous les critiques – je suis français, je sais ce qu’ils ressentent, ce qu’ils ressentent et pourquoi ils ressentiraient cela, mais c’est un sentiment positif. »

La saison deux d’Emily In Paris a déjà commencé, avec Lily partageant une photo sur Instagram des co-stars Camille Razat et Ashley Park, à Saint-Tropez.

La première saison d’Emily à Paris est disponible en streaming sur Netflix.

Vous avez une histoire ?

Vous avez une histoire ?



PLUS : Que regarder cette semaine d’Ange de la mort à Colin en noir et blanc



PLUS : Caitlyn Jenner défend Dave Chappelle sur la controverse de Netflix citant la «culture d’annulation de réveil»

