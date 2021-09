Lily Collins épouse Charlie McDowell et partage une superbe photo de mariage

La star d’Emily à Paris Lilly Collins révèle qu’elle et le réalisateur Charlie McDowell se sont mariés pendant le week-end de vacances, partageant des photos incroyables sur Instagram de l’occasion mémorable. Collins a posé dans sa robe de mariée en dentelle blanche, embrassant son mari sous un magnifique arrière-plan extérieur à Dunton Hot Springs, Colorado. “Je n’ai jamais voulu être quelqu’un de plus que la vôtre, et maintenant je deviens votre femme. Le 4 septembre 2021, nous sommes officiellement devenus l’un de l’autre pour toujours. Je t’aime au-delà [Charlie Mcdowell]… Ce qui a commencé comme un conte de fées est maintenant ma réalité pour toujours”, a écrit Collins dans la légende.

Elle a poursuivi dans un autre article soulignant son grand jour. Cette fois avec son voile, les deux se sont embrassés à côté d’une cascade. “Je ne pourrai jamais décrire correctement à quel point le week-end dernier était surnaturel, mais la magie est un assez bon point de départ…”, a déclaré Collins à côté de l’image. Son nouveau mari a également mis à jour ses abonnés avec quelques photos de lui de l’événement. “J’ai épousé la personne la plus généreuse, la plus attentionnée et la plus belle que j’aie jamais connue. Je t’aime”, a-t-il écrit sur Instagram, avant d’ajouter : “Ce moment jouera pour toujours dans ma tête.”

L’heureux couple a reçu de nombreuses félicitations dans leurs commentaires sur les réseaux sociaux de la part d’amis et de membres de la famille notables, dont Reese Witherspoon. “Je suis si heureuse pour vous deux ! Beaucoup de vœux pour un merveilleux mariage !” l’actrice Legally Blonde a écrit sous le post de Collins. Parmi les autres célébrités qui souhaitent bonne chance au couple, citons Sarah Hyland, Vanessa Hudgens et Natalia Bryant.

Collins avait déjà parlé de ses fiançailles avec McDowell en octobre, jaillissant d’enthousiasme pour le prochain rôle du couple dans la vie de l’autre. “Je suis juste complètement sur la lune et tellement excitée”, a-t-elle déclaré à USA Today à l’époque. “Je suis tellement excité d’être sa fiancée, et ce fut une expérience magique que je n’oublierai jamais.” “Je continue de le référencer comme ce sentiment profond de savoir où je sens que je suis exactement où je suis censé être, avec la personne avec qui je suis censé être, ressentir ce que je suis censé ressentir”, a-t-elle poursuivi . “C’est juste ce sentiment de savoir qui envahit tout votre corps, et juste d’être incroyablement heureux. Mes joues n’arrêtaient pas de me faire mal, et je me sens très reconnaissant.”