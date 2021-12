Lily Collins et Netflix corrigent enfin Emily à l’époque controversée de Paris

« Je ne pense pas que nous lui ayons jamais donné un nombre spécifique pour son âge, mais je pense qu’elle est plutôt cool à la sortie de l’université », a déclaré Lily dans cette interview. « Je pense qu’il a environ 22 ans », étaient ses mots, et le public est devenu fou. Maintenant que a créé la deuxième partie, l’actrice âge correct.

Eh bien, apparemment, les scénaristes de la série ont entendu les plaintes concernant l’âge d’Emily. Dans le troisième épisode de la deuxième saison, quand Emily fête son anniversaire Avec ses nouveaux amis parisiens, ils révèlent enfin ce chiffre magique.

Tout au long de l’épisode d’anniversaire, personne ne demande quel âge il a, et il ne le dit jamais à personne, mais en regardant les messages d’anniversaire sur les réseaux sociaux, on révèle son âge. « Jeune 29 ans ! Joyeux anniversaire, @emilyinparis »dit le message. Voilà. Emilie a 29 ans. Il y a de fortes chances que cet âge soit plus accepté par Twitter, mais ils trouveront toujours autre chose à propos de quoi se mettre en colère.