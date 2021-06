Lily Collins jouera Polly Pocket dans le film ‘live action’ – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

in

La petite poupée Polly Pocket a inspiré des jeux, des séries et des émissions de télévision, mais cette fois, il y aura un film d’action en direct qui sera écrit et réalisé par Lena Dunham, créatrice de la série Girls, et mettra en vedette l’actrice Lily Collins.

“Quand j’étais enfant, j’étais obsédée par Polly Pocket, c’est un vrai rêve devenu réalité et j’ai hâte de porter ces petits jouets sur grand écran”, a déclaré l’actrice d’Emily à Paris.

Robbie Brenner et Kevin McKeon seront chargés de superviser le projet pour Mattel Films, tandis que Sandino Moya-Smith et Winnie Carrillo feront de même pour MGM, deux sociétés responsables du projet qui sera produit par Liz Watson et Michael P. Cohen. .

“Polly Pocket était responsable d’innombrables heures d’évasion enfantine pour moi. Polly m’a donné un petit monde de magie et d’autonomie à raconter, il est donc assez poétique d’aborder ces mêmes idées maintenant en tant que réalisateur collaborant avec les brillantes Lily Collins et Robbie Brenner », a déclaré Dunham.

“Je suis tellement excitée de pouvoir affirmer à la fois mon amour pour cette propriété historique et ma conviction profonde que les jeunes femmes ont besoin de films intelligents et amusants qui leur parlent sans condescendance”, a souligné l’actrice elle-même.

Polly Pocket rejoint la liste des jouets qui ont sauté sur grand écran comme Transformers, blocs Lego et Max Steel. La division de Mattel Films qui travaille également déjà sur d’autres projets basés sur American Girl, Barney, Hot Wheels et Barbie, cette dernière dans laquelle travailleront Greta Gerwig et Margot Robbie.