Lily Collins réagit au panneau d’affichage « Emily in Paris » défiguré

Lily Collins n’a pas pu s’empêcher de rire des graffitis qui dégradaient un panneau d’affichage pour son émission à succès Netflix Emily à Paris. Peu de temps après la première de la saison 2, Collins a partagé un moment sur Instagram après sa promenade dans la ville de New York avec son mari Charlie McDowell lorsqu’ils sont tombés sur une publicité pour la série nominée aux Golden Globes qui avait été vandalisée avec de la peinture rose sur tout le visage de Collins.

« Je ne peux pas dire que j’aime le nouveau look, Em », a plaisanté Collins dans son article du 2 janvier. « Mais A pour effort… » Collins a posté à côté de la légende impertinente une vidéo de McDowell fuyant le panneau d’affichage de peur ainsi qu’une photo d’elle posant à côté avec un regard choqué sur son visage. La co-vedette d’Emily à Paris, Ashley Park, a commenté le post : « C’est une classe tout le monde », tandis que Mary Steenburgen, la belle-mère de Collins, a ajouté : « Hahaha ».

Emily à Paris La saison 2 se termine sur un cliffhanger alors qu’Emily se retrouve déchirée à l’idée de rester à Paris ou de retourner à Chicago, et même Collins a dit à Elle qu’elle n’était pas sûre de la prochaine étape de son personnage. « Je meurs d’envie de savoir quelle est cette décision, car je ne sais pas. Je suis aussi confuse qu’Emily », a déclaré l’actrice à la publication avant la première de la deuxième saison en décembre 2021. « Je pense qu’il y a des pros et les inconvénients à chacun. Je pense qu’Emily est époustouflée que [her boss] Sylvie voudrait qu’elle vienne avec elle. Et puis en même temps, elle a maintenant trouvé cette relation avec Alfie et peut-être qu’elle aimerait aller à Londres. Ce n’est qu’à un trajet en train Eurostar. Donc je ne sais pas. »

Le créateur de l’émission, Darren Star, a ajouté à TVLine le mois dernier la décision majeure du personnage à venir : « Elle est confrontée à une décision majeure. Elle a des raisons de choisir un certain nombre de portes à la fin de la saison deux, et notre défi est de décider laquelle de ces portes elle est va choisir et pourquoi. C’est le sujet de la saison 3. Quand vous vivez dans un pays étranger, l’une des questions est, où est votre cœur ? Est-ce l’endroit d’où vous venez, ou l’endroit où vous êtes en ce moment ? Emily va avoir du mal avec ça aussi. «