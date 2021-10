Lily Collins répond aux critiques de son personnage d’« Emily à Paris »

Lily Collins défend son personnage d’Emily à Paris contre les critiques qui ont jugé le maven fictif des médias sociaux « ennuyeux ». Avant la première de la saison 2 de l’émission, Collins a déclaré à Nylon Magazine dans son article de couverture qu’Emily Cooper pourrait être beaucoup à prendre en compte pour certains téléspectateurs. « Beaucoup des qualités d’Emily, si vous les mettez sur papier, sembleraient si ennuyeuses », a expliqué l’actrice.

Elle a ajouté: « Pour que quelqu’un soit optimiste, brillant et pétillant, c’est triste de penser que les gens regarderaient et diraient: » C’est beaucoup. » Ce sont de si belles qualités, et le fait qu’elle puisse associer cela au fait d’être vulnérable, de demander de l’aide et de faire des erreurs, elle n’est pas infaillible. »

Avec le créateur de Sex and the City, Darren Star, derrière le scénario, il y aurait certainement des comparaisons avec Carrie Bradshaw. Cependant, Collins ferme ces idées en disant qu’Emily est sa propre personne et son propre personnage dans un univers qui n’est pas si séparé du grand conte de Bradshaw. « Elle n’imite en aucun cas la vie de Carrie », a déclaré Collins. Cependant, elle admet que son personnage aurait probablement une profonde admiration pour le journaliste de mode. « Emily a probablement grandi avec des affiches de Carrie Bradshaw sur son mur », a-t-elle poursuivi.

Plusieurs critiques sur les réseaux sociaux ont noté le style de vie fantastique du personnage de Collins, affirmant que ce n’était pas très crédible. Collins dit qu’elle pense qu’il y a une raison à cela. « Je pense que c’est une réalité exacerbée pour Emily, déménager à Paris, et ce qu’elle vit et ce qu’elle voit », a-t-elle déclaré. La star a ajouté : « C’est juste que lorsque vous les mettez tous ensemble dans une émission télévisée qui ressemble aussi à ce qu’elle est esthétiquement, c’est un peu moins crédible. »

Mis à part les critiques, l’actrice avait une raison majeure de célébrer en travaillant sur la saison 2 de la série nominée aux prix. Collins a épousé le cinéaste Charlie McDowell pendant le week-end de la fête du travail, mais elle a en partie passé des mois de production à coordonner son mariage au Colorado. « J’étais en train de le planifier pendant le tournage de la série, neuf heures à l’avance. Terminer le tournage, puis zoomer avec les gens et répondre aux e-mails », se souvient Collins. « [It] était très excitant et génial; tout se passait en même temps. »