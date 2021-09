in

Lily Collins se marie en secret ! et le décrit comme magique | Instagram

Le beau actrice Lily Collins, fille de Phil Collins et protagoniste d’Emily à Paris, s’est secrètement mariée et l’a décrite mariage comme “magique”, une nouvelle qui a sans aucun doute passablement surpris ses millions de followers.

Grâce aux photographies partagées par Lily Collins, on a pu voir qu’elle ressemblait sans aucun doute à une vraie princesse lors de son mariage.

Après avoir entretenu une belle cour avec le réalisateur, Charlie McDowell, Depuis plus d’un an, l’actrice Lily Collins a annoncé il y a quelques mois qu’elle allait épouser le grand amour de sa vie.

C’est à travers une publication sur le célèbre réseau social Instagram que Lily Collins a partagé la grande nouvelle d’elle engagement avec ses partisans.

Je t’ai attendu toute ma vie et j’ai hâte de passer notre vie ensemble… », a-t-elle écrit dans la photographie qui a capturé le moment exact où Charlie s’est agenouillé devant elle pour lui demander de l’épouser.

Tout semble indiquer que c’était le 4 septembre que Lily et Charlie se sont mariés lors d’une cérémonie en plein air à Dunton Hot Springs (Colorado), une ville abandonnée du XIXe siècle.

La protagoniste d’« Emily in Paris » portait une belle robe traditionnelle de la marque Ralph Lauren, à manches longues et à col montant.

Je n’ai jamais autant voulu être cette personne pour quelqu’un d’autre, et maintenant je peux être ta femme. Officiellement, nous sommes le « pour toujours » de l’autre. Je t’aime au-delà”, a-t-il écrit dans l’une des photographies qu’il a partagées.

A noter que Reese Witherspoon, Chloé Grace Moretz, María Sharapova et Vanessa Hudgens font partie des célébrités qui ont félicité Collins sur Instagram, qui a assuré qu’il n’avait jamais été aussi heureux auparavant.

Ce qui a commencé comme un conte de fées est maintenant ma réalité pour toujours. Je ne pourrai jamais décrire à quel point ce week-end a été merveilleux, mais “magique” serait un bon mot pour commencer “, a écrit le premier rôle féminin.

C’est ainsi que le mariage de l’actrice Lily Collins, 32 ans, et du scénariste et réalisateur Charlie McDowell, 38 ans, est sorti d’un conte de fées.

En revanche, Collins et McDowell se fréquentent depuis environ deux ans, selon la presse spécialisée américaine, et ont annoncé leurs fiançailles fin septembre 2020.

A noter qu’il avait auparavant eu des relations amoureuses avec des actrices telles que Rooney Mara et Emilia Clarke.

Lily Collins est une actrice et ces derniers mois, elle a joué dans l’une des séries de la saison, Emily à Paris.

De plus, la jeune femme est la fille du chanteur Phil Collins et de Jill Tavelman, cependant, le mariage de ses parents s’est rompu alors que la fille n’avait que cinq ans, et elle a déménagé avec sa mère à Los Angeles depuis le Royaume-Uni, de sorte que sa relation avec le chanteur a été irrégulière.