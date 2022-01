Lily Collins se souvient avoir fait des faux pas royaux lors de sa rencontre avec la princesse Diana

En tant que fille de la légende de la musique Phil Collins, la star d’Emily in Paris Lily Collins a eu une enfance unique. Elle a même rencontré la famille royale alors qu’elle était enfant, ce qui a conduit à un moment gênant avec le prince Charles et la princesse Diana. Collins, 32 ans, a déclaré mardi à James Corden qu’elle avait commis une grave erreur lorsque son père et sa mère l’ont emmenée à un événement du Prince’s Trust au début des années 1990.

Dans The Late Late Show with James Corden, l’animatrice a montré une vieille photo de Collins avec son père Phil et sa mère Jill Tavelman rencontrant Charles et Diana. La photo capture un échange de bouquet, qui, selon Collins, ne s’est pas bien passé.

.@lilycollins a eu une enfance tout à fait normale pleine de choses comme, vous savez, tourmenter la famille royale ! pic.twitter.com/T2XvoqrqBW – Le Late Late Show avec James Corden (@latelateshow) 5 janvier 2022

« On m’a dit que c’était ce qui s’était passé », a expliqué Collins. « C’est ma mère, mon père et moi, et c’est un événement Prince’s Trust et j’offre des fleurs à Diana, mais à la seconde où elle est allée les prendre, j’ai ensuite essayé de les retirer. » Selon Collins, « l’air a été aspiré hors de la pièce », mais comme elle portait une jolie robe à l’époque, personne n’allait la punir.

Il s’avère que lorsque vous êtes l’enfant d’une rock star britannique, vous avez plus d’une rencontre maladroite avec la famille royale. La star nominée aux Emmy a dit à Corden qu’elle avait déjà jeté un jouet sur Charles quand elle avait 2 ans. « On m’a également dit que quand j’étais plus jeune, je jouais avec des jouets avec le prince Charles et j’ai commencé à lui lancer quelque chose, comme lui lancer un téléphone jouet à la tête », se souvient Collins. « Ce qui encore une fois, tout l’air a été aspiré hors de la pièce. »

Corden était choquée et se demandait pourquoi elle avait tant d’histoires sur sa rencontre avec la famille royale lorsqu’elle était enfant. « Mon père a fait beaucoup de choses pour le Prince’s Trust, et j’ai grandi en Angleterre, vous savez, je suis britannique », a-t-elle expliqué, note PEOPLE. « Je suis juste allé faire un tour, et je suppose que j’avais tendance à faire des choses coquines à l’âge de deux ans. »

Collins est l’un des cinq enfants de Phil et le seul avec sa seconde épouse, Tavelman. Après le divorce de Phil et Tavelman en 1996, Collins a déménagé à Los Angeles avec sa mère. L’année dernière, elle a remporté une nomination aux Emmy en tant que productrice sur Emily de Netflix à Paris. La deuxième saison de l’émission est maintenant disponible sur Netflix.