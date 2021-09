Lily Collins s’est secrètement mariée ce week-end et portait du Ralph Lauren

in

Quant à son look beauté, Lily Collins a opté pour un chignon bas et poli qu’elle a ornée d’un voile assorti à sa robe. Elle portait des nuances dans des tons bruns et des lèvres nude.

“Ce qui a commencé comme un conte de fées est maintenant ma réalité pour toujours. Je ne peux jamais décrire de manière adéquate ce que c’était d’un autre monde le week-end dernier, mais la magie est un bon point de départ”, a-t-il écrit dans une photo sur laquelle les jeunes mariés posent avec une cascade dans le Contexte.