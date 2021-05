Lily James et sa transformation impressionnante en Pamela Anderson

Une autre photo regarde de plus près Sebastian Stan. Il apparaît posant sur une voiture d’époque sans t-shirt, pantalon en cuir, lunettes et chaîne en argent. La légende dit: “Nous n’arrêtons pas de jouer parce que nous vieillissons, nous vieillissons parce que nous arrêtons de jouer.” – Tommy

Selon Variety, la série limitée de comédie sera basée sur le histoire vraie derrière la première sex tape divulguée de Pamela Anderson avec Tommy Lee et cela est devenu viral immédiatement. Lily James et Sebastian Stan partageront les crédits avec Seth Rogen, Nick Offerman, Taylor Schilling et Andrew Dice Argile, Pepi Sonuga, Spencer Granese Oui Mozhan Marnò.