Lily James profite d’une journée avec Michael Shuman et ses parents ⋆ .

Le ‘Mamma Mia! La star de Here We Go Again semble confirmer sa romance avec le bassiste de Queens of the Stone Age près de six mois après avoir été prise dans le scandale d’une liaison avec Dominic West.

Lily James semble avoir confirmé elle et le rocker Michael Shuman sortent ensemble après avoir tenu la main avec le reines de l’âge de pierre star lors d’une journée avec ses parents. Le nouveau couple a été photographié avec ses parents la semaine dernière (se termine le 2 avril) à Los Angeles.

Lily a également été aperçue en train d’embrasser Michael devant un hôtel en Angleterre, où elle tournait son nouveau film «What’s Love Got to Do With It», en février.

La nouvelle romance survient près de six mois après le « Hier« La star a été prise dans un scandale de liaison avec son mari »La poursuite de l’amour« Co-star Dominic West après avoir été vus en train de s’embrasser à Rome, en Italie.

Cependant, après que le couple ait fait la une des journaux parce qu’il était apparemment plus que de simples amis, Dominic est rentré chez sa femme, l’aristocratique jardinière paysagiste irlandaise Catherine FitzGerald, et a déclaré aux journalistes: «Notre mariage est fort et nous sommes toujours ensemble».

« Ce n’est pas le moment pour moi de le faire, mais j’apprécie que vous le demandiez », a déclaré Lily à Entertainment Tonight lors d’une conférence de presse pour son film Netflix 2020 « Rebecca»Lorsqu’on lui a demandé de commenter ses photographies avec Dominic.

De retour en 2020, Lily a fait la une des journaux après que des photos de son baiser marié avec Dominic soient sur le Web. Après que les photos de leur voyage fatidique se soient écoulées, Dominic et sa femme Catherine ont annoncé qu’ils étaient toujours ensemble.

Lily, quant à elle, est restée discrète jusqu’à ce qu’elle fasse sa première apparition à la télévision depuis le scandale sur « Le spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon« Le 23 octobre pour promouvoir son nouveau film Netflix »Rebecca«.

