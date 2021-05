Lily James se transforme en Pamela Anderson pour la série Pam et Tommy ⋆ .

Nous n’étions pas prêts pour cela (Photo: Hulu)

Les premières images de la série limitée Pamela Anderson et Tommy Lee de Hulu ont été abandonnées et testent tout ce que nous pensions être réel dans le monde.

Lily James et Sebastian Stan jouent le couple emblématique de Pam et Tommy, mais semblent aussi s’être littéralement transformés en eux, et oublient le maquillage et les costumes, c’est de la sorcellerie.

La star de Downton Abbey, Lily, 32 ans, et la star de The Falcon and The Winter Soldier, Sebastian, 38 ans, ont reproduit l’image emblématique de Pamela tirant sur l’anneau de téton de son mari avec ses dents lors du premier regard sur la série, avec Sebastian se faisant tatouer pour le rôle .

L’acteur était étrange en tant que rocker de Motley Crue Tommy avec ses cheveux noirs hirsutes, sa barbiche, son eye-liner et ses anneaux de mamelon, et il incarnait l’attitude de Tommy dans une photo solo partagée sur Instagram, alors qu’il s’appuyait sur une voiture et levait son majeur.

Sebastian a partagé le cliché avec une citation de Tommy: «Nous n’arrêtons pas de jouer parce que nous vieillissons, nous vieillissons parce que nous arrêtons de jouer. – Tommy Lee #mightymousealwaysgetsthegirl #pamandtommy. ‘

Cependant, si vous pensez que Sebastian a volé le visage de Tommy, la transformation de Lily en bombe Pamela est encore plus époustouflante.

Sorcellerie (Photo: Hulu)



C’est le vrai Tommy et Pamela, FYI (Photo: REX)

Dans une photo en solo, Lily a disparu sous des boucles blondes, des lentilles de contact, du maquillage et un corset à lacets en cuir, tandis que le tatouage de barbelés de Pamela sur son bras a complété l’échange de corps.

Nous n’avons peut-être pas encore vu de bande-annonce pour Pam et Tommy, mais les gens appellent déjà le département du maquillage pour obtenir Emmys parce que sérieusement, comment ont-ils même fait cela?

Pam and Tommy est une série limitée comique consacrée à la célèbre sex tape de l’ancien couple.

Les stars se sont mariées sur une plage de Cancun quatre jours après leur rencontre en 1995, et pendant leur lune de miel, elles ont filmé leurs activités sexuelles sur bande vidéo.

Cependant, la bande a été volée à leur domicile et a été distribuée en ligne, devenant ainsi l’une des premières bandes de sexe de célébrités de l’ère Internet.

Lily est quelque part sur cette photo (Photo: Kat Kaye)



La série se concentrera sur la sex tape de Pamela et Tommy (Photo: Shutterstock)

Le couple a poursuivi le distributeur, Internet Entertainment Group, et a finalement conclu un accord en vertu duquel la bande est redevenue publique.

Seth Rogen, qui est également producteur exécutif, jouera Rand Gauthier, l’homme qui a volé et sorti la bande, tandis que la série met également en vedette Nick Offerman, Taylor Schilling, Andrew Dice Clay, Pepi Sonuga, Spencer Granese et Mozhan Marnò.

Sebastian a subi toute une transformation (Photo: Instagram / Hulu)



La star de Marvel joue le batteur de Motley Crue Tommy (Photo: Jeff Kravitz / FilmMagic, Inc)

Pamela, 53 ans, et Tommy, 58 ans – qui ont divorcé en 1998 et partagent deux enfants – ne sont pas impliqués dans le projet.

Sebastian a récemment été vu dans The Falcon and The Winter Soldier de Disney Plus, reprenant son rôle Marvel de Bucky Barnes.

Pendant ce temps, Lily joue dans la nouvelle série de la BBC The Pursuit of Love, qui commence ce dimanche.

Pam et Tommy seront diffusés plus tard cette année sur Hulu.



