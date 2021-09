Lily Rabe d’American Horror Story parle de l’épisode “le plus douloureux et le plus terrifiant” et filme deux histoires dans la saison 10

Spoilers ci-dessous pour tous ceux qui ne connaissent pas American Horror Story: Double Feature, alors soyez prévenus!

À mi-chemin, American Horror Story: Double Feature s’annonce déjà comme l’une des saisons les plus agréables et les plus équilibrées à ce jour, grâce à son histoire initiale de créativité via le vampirisme. Ses qualités inquiétantes sont également intactes, en grande partie liées à Doris et Harry Gardner de Lily Rabe et Finn Wittrock qui élèvent maintenant une fille meurtrière et assoiffée de sang, et tout cela pendant que Doris est prête à sortir de sa grossesse. Bien sûr, parce qu’il s’agit d’American Horror Story, les fans peuvent supposer que des problèmes arrivent bientôt pour Doris, et Rabe semble également impliquer que ce sera le cas, affirmant que le cinquième épisode pourrait être son épisode AHS le plus terrifiant à ce jour.