Lily-Rose Depp aperçue en train d’embrasser la star d’Elvis Austin Butler après la réconciliation de Timothée Chalamet

L’affichage du PDA de Lily-Rose Depp et Austin Butler lors d’une soirée à Londres fait que les gens se demandent si les acteurs sont le nouveau couple le plus sexy d’Hollywood. La star des Voyagers, 22 ans, et l’acteur d’Elvis, 29 ans, ont partagé un baiser torride lors d’un dîner sur des photos obtenues par le Daily Mail Sunday. Sur une photo, le couple s’appuie contre un mur tout en se bécotant et sur une autre, Butler a mis son bras autour de son ancienne co-star alors que le couple se promenait.

Depp et Butler ont travaillé ensemble sur Yoga Hosers en 2016, mais c’est la première fois qu’ils sont liés de manière romantique. Depp était déjà sorti avec Timothée Chalamet après s’être rencontré sur le tournage de The King de Netflix, mais a mis fin à leur relation en avril 2020 après plus d’un an de fréquentation. Les deux hommes ont déclenché des rumeurs de réconciliation plus tôt cette année après avoir été aperçus ensemble à New York, mais n’ont jamais confirmé ou nié publiquement la spéculation.

Depp a déclaré à Drew Barrymore lors de son talk-show en avril qu’en grandissant la fille de Johnny Depp et Vanessa Paradis, elle avait appris depuis longtemps à garder sa vie personnelle pour elle. “La valeur de la vie privée est quelque chose qui m’a été inculquée dès mon plus jeune âge”, a-t-elle partagé avec l’actrice de Firestarter. “Ayant grandi dans une famille comme je l’ai fait, c’était toujours quelque chose qui était… J’ai toujours appris l’importance de la vie privée et de l’apprécier et de garder les choses juste pour moi. Et c’est donc quelque chose que j’ai poursuivi dans ma propre carrière et c’est vraiment important pour moi.”

Butler sortait auparavant avec Vanessa Hudgens, se séparant de la star de High School Musical en janvier 2020 après près de neuf ans ensemble. Le même mois, Hudgens a expliqué à Cosmopolitan UK que la relation à distance avait été difficile. “Cela fait huit ans cette année — FaceTime, bonne communication, respect et confiance [are what keep us going]”, a-t-elle dit à propos de son secret de longévité avec Butler. “Le plus long que nous ayons été séparé était de quatre mois. C’est nul ! Vous commencez à détester vous entendre dire : « Tu me manques ». Mais si c’est votre personne, vous la faites fonctionner.”

La star de Spring Breakers a depuis commencé à sortir avec le joueur de la MLB Cole Tucker, avec qui elle a été liée pour la première fois en novembre 2020. “Cole et moi nous sommes rencontrés dans un groupe de méditation Zoom. Très aléatoire, oui”, a déclaré Hudgens à Entertainment Tonight à propos de sa rencontre avec le joueur des Pirates de Pittsburgh. au milieu de la pandémie de COVID. “Zoom, vous devez l’aimer.”