Lily-Rose Depp nous parle de son lien avec Chanel et d’agir

ELLE : Beaucoup d’acteurs ont tendance à garder certains objets du décor qui leur permettent de se souvenir de l’expérience. Avez-vous ces souvenirs de vos plateaux de tournage ?

LRD : Absolument! Je garde toujours quelque chose : le souvenir des tournages m’est très précieux. De Wolf, il me restait un T-shirt, divers accessoires et, curieusement, le peigne de mon héroïne.

ELLE : Vous partagez le temps entre deux continents, l’Amérique et l’Europe. Votre mère, Vanessa Paradis, est française, votre père, Johnny Depp, est américain. Comment conciliez-vous les traits de caractère américains et français ? Lorsque vous passez d’une langue à une autre, vous sentez-vous un peu comme une personne différente ? Avec un état d’esprit différent ?

LRD : Quant à la langue, justement ! Mes amis me le disent souvent. Aussi, mon signe du zodiaque est Gémeaux et, vous savez, il amplifie le dualisme ! Mais je dois dire que j’aime autant la culture américaine qu’européenne, et je me sens chez moi aussi bien à New York ou Los Angeles qu’à Paris.